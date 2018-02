"Fidelito", le fils aîné de Fidel Castro, a mis fin à ses jours

Fidel Castro Diaz-Balart, fils aîné de Fidel Castro et neveu de l'actuel président cubain Raul Castro, s'est suicidé jeudi à l'âge de 68 ans après avoir lutté plusieurs mois contre "un état profondément dépressif", a révélé La Havane. "Le docteur en sciences Fidel Castro Diaz-Balart, qui était suivi depuis plusieurs mois par un groupe de médecins en raison d'un état profondément dépressif, a mis fin à ses jours aujourd'hui premier février dans la matinée", a annoncé jeudi soir le quotidien officiel Granma sur son portail internet.





15 mois après son père



Celui que les Cubains connaissaient sous le diminutif de "Fidelito" "avait initialement requis une hospitalisation, et par la suite il avait été maintenu sous traitement ambulatoire durant sa réintégration sociale", a encore indiqué Granma sans fournir davantage de détails. La nouvelle de ce suicide, également annoncé au journal télévisé du soir, a pris la population par surprise 15 mois seulement après la mort de son père, décédé le 25 novembre 2016 à l'âge de 90 ans.





Une bagarre pour sa garde après le divorce de ses parents



L'aîné des enfants de Fidel Castro, né avant la révolution castriste, en avait hérité les traits et la stature, arborant le plus souvent le même collier de barbe. Il était issu du premier mariage de Fidel Castro avec Mirtha Diaz-Balart, fille d'un homme politique cubain des années 1940. Après le divorce du couple en 1955, la bataille pour la garde de l'enfant - finalement remportée par Fidel Castro - donna lieu à une véritable saga riche en rebondissements. Après la victoire de la révolution cubaine en 1959, sa mère avait dû s'exiler et vit aujourd'hui en Espagne. Elle a toutefois pu se rendre à Cuba plusieurs fois ces dernières années.



La famille Diaz-Balart demeure un des piliers de l'exil cubain basé à Miami, en Floride, et "Fidelito" avait pour cousin le républicain Mario Diaz-Balart, farouche anti-castriste siégeant aujourd'hui à la Chambre des représentants.





Envoyé par son père en Union soviétique pour y étudier la physique nucléaire



Beaucoup de Cubains l'ont découvert enfant lorsqu'il apparut dans un uniforme vert olive aux côtés de son père au moment de son entrée triomphale à La Havane le 8 janvier 1959. Né le 1er septembre 1949, "Fidelito" fut envoyé par son père en Union soviétique pour y étudier la physique nucléaire, un domaine dans lequel il a occupé de hautes responsabilités de 1983 à 1992, avant d'être limogé puis nommé vice-président de l'Académie des sciences de Cuba, poste qu'il a occupé jusqu'à son décès.



Il était également détenteur du titre honorifique de "conseiller scientifique du Conseil d'Etat", l'organe suprême du gouvernement cubain présidé par son oncle Raul Castro depuis 2008.





Il avait deux enfants



Lors de ses dernières apparitions publiques, il avait mené des interventions sur le thème des nanosciences, dans lesquelles il s'était spécialisé à la demande d'un gouvernement désireux de jouer un rôle pionnier en la matière. Aux obsèques de son père, il avait été vu aux côtés de ses cinq demi-frères - Antonio, Angel, Alex, Alexis et Alejandro - né de l'union de Fidel Castro avec sa veuve Dalia Soto del Valle.



L'autre fille naturelle du "Lider Maximo", Alina Fernandez, réside aux Etats-Unis. Fruit d'une relation extra-conjugale avec Natalia Revuelta, celle-ci est connue pour ses charges virulentes envers son père et le gouvernement communiste cubain. "Fidelito" laisse derrière lui deux enfants, Fidel Antonio, 37 ans, et Mirta Maria, 34 ans, nés d'un premier mariage avec la Russe Olga Smirnov. La date de ses obsèques sera fixée par la famille, a précisé la presse officielle.