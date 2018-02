"Fore!", une comédie acide en état d'urgence post-attentats

Création de la Comédie de Saint-Etienne, "Fore!", de l'étoile montante du théâtre américain Aleshea Harris, emporte le public dans un voyage initiatique acide, en résonance avec les attentats de Paris, Nice et Bruxelles où la pièce sera ensuite présentée.

"Le fil rouge de tout ce projet franco-américain, né d'une étroite collaboration entre CalArts (California Institute of the Arts) et la Comédie de Saint-Étienne, c'est +qu'est-ce qui fait de nous une société?+", explique à l'AFP le metteur en scène Arnaud Meunier.

CalArts, d'où sont notamment sortis Sofia Coppola ou Tim Burton, "m'a invité à créer avec eux un projet atypique, quelque chose d'inhabituel en France", poursuit le directeur de la Comédie. "Nous étions en février 2015, après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. Aux Etats-Unis, c'était après la mort du jeune Afro-Américain Michael Brown", abattu par un policier à Ferguson, et les émeutes qui ont suivi.

De quoi s'interroger sur ce "fameux +vivre ensemble+, sur ce qui fait notre appartenance à un pays, un groupe, une société, nos valeurs, mais aussi sur nos peurs, les racines de la violence. Et comment tout peut basculer dans la barbarie", relève Arnaud Meunier.

Et voilà "Fore!": "un conte initiatique archi-construit, bourré de résonances avec ce qu'on vit aujourd'hui, comme cet état d'urgence permanent, la menace des attentats", ajoute-t-il. "Et je me suis rendu compte que la pièce allait tourner dans les villes d'Europe frappées par des attentats".

Entre comédie acide et poésie politique, "Fore!" (que l'on peut traduire par "Danger imminent", explique Arnaud Meunier) suit le destin de deux mondes en apparence distincts, symbolisés sur scène par deux étages. Les deux finissent par se mêler et se chevaucher.

Il y a celui des Atrides avec, comme il se doit, Agamemnon, Clytemnestre et Oreste, et celui des Halburton, dirigeants d'un pays en plein chaos, repliés en haut d'une tour inachevée. Les deux familles s'évertuent à préserver leur vie tranquille par temps de guerre. Mais la violence explose.

Ainsi, chez les Atrides, un dîner de famille bascule soudainement dans la sauvagerie, le cannibalisme. La fille, chez les Halburton, ne se sépare jamais de son fusil. La mère, l'ancienne présidente, victime d'un attentat, est en fauteuil roulant. Son mari, qui l'a remplacée à la tête de l'Etat, n'y est pas à sa place. Écho à peine voilé à Donald Trump, élu au début de l'écriture de la pièce.

- "Millenials" -

Portée par l'intensité de dix jeunes comédiens formidables - cinq diplômés de l'Ecole supérieure d'art dramatique de Saint-Etienne et cinq de CalArts (ces derniers venant des quatre coins du monde) - la pièce est jouée en anglais avec des surtitres français, plus ou moins imposants selon les propos.

La création de "Fore!" s'est faite par étapes, sur deux ans. "A Los Angeles et à Saint-Etienne, nous avons commencé par des improvisations en atelier, une +écriture au plateau+, sans texte au départ".

"Les jeunes artistes, venant d'horizons très différents mais tous +Millenials+, ont tout de suite été sur la même longueur d'onde. Et pour les Français, qui ont passé deux mois à CalArt, le campus était une sorte de paradis... Un +Fame+, version californienne !", s'amuse Arnaud Meunier.

Puis, "Aleshea a filtré la substantifique moelle des improvisations pour écrire son texte", explique le metteur en scène.

La jeune Afro-Américaine Aleshea Harris, dont les sources d'inspiration sont le hip hop, l'afropunk et le western spaghetti, rappelle Arnaud Meunier, a remporté un prestigieux prix pour sa pièce "Is God Is", représentée actuellement à New York et encensée par la critique.

"Fore!" est joué à Saint-Etienne jusqu'au 2 mars, avant Paris, au Théâtre de la Ville (Les Abbesses) du 6 au 10 mars, Nice les 14 et 15 mars et Bruxelles du 29 au 31 mars.