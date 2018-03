"Get out", premier film de Jordan Peele, remporte le meilleur scénario

(Belga) "Get Out", écrit et réalisé par le comédien américain Jordan Peele, a remporté l'Oscar du meilleur scénario dimanche à Hollywood lors de la 90e cérémonie des Oscars. Le film d'horreur dénonce aussi le racisme aux USA.

Le premier film de Jordan Peele est à la fois un film d'horreur et une dénonciation du racisme latent dans la société américaine. L'oeuvre, en lice pour quatre Oscars, met en scène un jeune homme noir (Daniel Kaluuya), qui va vivre un week-end très étrange chez les parents de sa petite amie blanche. "Get Out", avait déjà triomphé samedi aux Spirit Awards durant le week-end remportant les trophées de meilleurs film et réalisateur pour Jordan Peele. (Belga)