"Green Book" de Peter Farrelly, vainqueur au Festival de Toronto

(Belga) "Green Book" du réalisateur américain Peter Farrelly a remporté dimanche le prix du public au Festival international du film de Toronto (TIFF).

Le film, avec en vedettes Mahershala Ali et Viggo Mortensen, raconte les tribulations d'un videur italo-américain engagé comme chauffeur par un pianiste noir pour une tournée dans le sud des Etats-Unis dans les années 1960. "Cette victoire va au-delà de mes rêves les plus fous", s'est réjoui le réalisateur dans une brève déclaration lue par les organisateurs. "Green Book" a devancé "Si Beale Street pouvait parler" de Barry Jenkins et "Roma" d'Alfonso Cuaron, respectivement deuxième et troisième dans le choix du public. Décerné depuis 1978, le prix du public (People's Choice Award) est fondé uniquement sur les votes du public. Le Festival de Toronto (TIFF), principale manifestation du genre en Amérique du Nord, est souvent considéré comme un tremplin vers les Oscars américains. Le film choisi par le public de Toronto retrace les aventures, basées sur une histoire vraie, d'un musicien noir contraint d'engager un assistant pour une tournée qu'il ne peut effectuer tout seul dans des Etats du sud des Etats-Unis encore en proie à la ségrégation. Né dans une famille d'immigrants jamaïcains, le musicien interprété par Mahershala Ali - lauréat de l'Oscar du meilleur second rôle pour "Moonlight" - est un personnage précieux à l'anglais châtié et aux tenues soignées, mal préparé à faire face aux préjugés et au racisme dans le sud des Etats-Unis. Il engage donc Tony "Lip" Vallelonga, joué par Viggo Mortensen, qui est son exact opposé, souligne le TIFF dans sa présentation du film. Un Italo-américain élevé dans les rues et les bars de New York, Tony sait manier le juron et éventuellement les poings pour obtenir ce qu'il veut. Leur cohabitation ne sera pas toujours facile. D'autres productions ont aussi fait parler d'elles lors du Festival, qui s'est déroulé du 6 au 16 septembre, notamment "A Star is born" de Bradley Cooper avec Lady Gaga, qui était considéré comme un vainqueur possible du prix du public. Parmi ces films figurent aussi "First Man - Le premier homme sur la lune" de Damien Chazelle avec Ryan Gosling dans le rôle de l'astronaute Neil Armstrong, ou "Les Veuves" de Steve McQueen. Il n'est pas rare que les films distingués à Toronto le soient aussi par les Oscars. Plusieurs anciens vainqueurs à Toronto ont ensuite obtenu l'Oscar du meilleur film, dont "Les chariots de feu", "American Beauty", "Slumdog Millionaire", "Le Discours d'un roi", "12 Years a slave", ou "Spotlight". (Belga)