"Halloween" caracole en tête du box-office nord-américain

"Halloween" mène toujours la danse au box-office nord-américain pour sa deuxième semaine sur les écrans, avec 31,4 millions de dollars de recettes ce week-end, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Avec un budget minuscule, 10 millions, le film a engrangé en tout 126,1 millions de dollars depuis sa sortie la semaine dernière. Le cru 2018 d'"Halloween" marque le retour du meurtrier masqué Michael Myers, qui revient hanter Laurie Strode, toujours interprétée par Jamie Lee Curtis, seule survivante d'une nuit d'épouvante 40 ans plus tôt. "A Star is Born", ce troisième remake d'un film de 1937, s'est maintenu sur la deuxième marche du podium, avec 14 millions. Avec la superstar Lady Gaga à l'affiche et l'acteur Bradley Cooper, ce long métrage a récolté depuis sa sortie il y a quatre semaines 148,6 millions de dollars. Ce film marque aussi les débuts derrière la caméra de l'acteur de "Very bad trip". Bradley Cooper joue ici le rôle d'un chanteur de country alcoolique qui tombe amoureux d'une chanteuse interprétée par Lady Gaga. "Venom", éreinté par les critiques, attire toujours les spectateurs et campe à nouveau en troisième position, avec 10,7 millions récoltés de vendredi à dimanche. Depuis sa sortie il y a quatre semaines dans les salles obscures nord-américaines, ce film produit par Sony a empoché 187,2 millions de dollars. C'est la saison des citrouilles, des sucreries et Halloween est une recette qui séduit le public nord-américain: "Chair de poule 2: les fantômes d'Halloween", pointe à la quatrième place. Ce film, plus familial que le numéro 1 du box-office, raconte la découverte par deux amis d'une marionnette malfaisante. Il a engrangé 7,3 millions de dollars ce week-end et 38,1 millions en trois semaines. Seul nouveau film à entrer dans le top 5 du box-office, "Hunter Killer". Avec au casting Gary Oldman, ce long métrage a récolté 6,7 millions de dollars depuis vendredi.