"Impénétrable" selon Trump, le mur entre le Mexique et des Etats-Unis S'EFFONDRE à cause du vent

Le projet extrêmement cher du 45e Président des Etats-Unis tombe dû à une météo capricieuse.

Lors de sa campagne présidentielle, Donald Trump avait martelé sa volonté de construire un mur entre le Mexique et les Etats-Unis. Cette séparation physique avait pour but de lutter contre l’immigration clandestine. "Je vais construire un grand mur sur notre frontière sud, et le Mexique paiera pour le construire. Prenez-en bien note", avait-il promis.

Une fois à la tête de la Maison Blanche, ce fut chose faite. Les travaux ont été entrepris et déjà plus de 160 kilomètres de mur ont été érigés.

Pourtant, ce 29 janvier, une partie du mur construit s'est brusquement effondrée. L'incident a été causé à cause de fortes rafales selon le HuffingtonPost américain. Le mur fraîchement construit n’a pas résisté au vent soufflant d’une vitesse allant jusqu’à 48 km/h ce jour-là. Plus de peur que de mal car personne n’a été blessé.

Ce puissant mur frontalier s'élève à une vitesse record

"Heureusement, les autorités mexicaines ont répondu rapidement et ont pu détourner le trafic des rues aux alentours" a expliqué un garde-frontière cité par Los Angeles Times.

Mardi dernier, Trump a fait des éloges sur la construction et la qualité de son mur. "Et nous construisons maintenant ce magnifique mur. Ce puissant mur frontalier s'élève à une vitesse record", avait-il indiqué.

Donald Trump n’est pas le seul dirigeant à avoir construit une frontière physique entre les deux pays voisins. En 1990, George H. W. Bush était alors président des Etats-Unis. A cette époque, il avait placé un grillage à San Diego pour empêcher les migrants illégaux de passer.

En 1993, Bill Clinton avait continué la construction de cette barrière de 14 kilomètres. Celle-ci avait permis de diminuer fortement les interpellations par la police des frontières. Leur nombre était passé de 480 000 en 1996 à 100 000 en 2002 selon le journal Le Monde. En 2006, George W. Bush avait autorisé la mise en place d'une séparation de 700 kilomètres.

10 milliards d'euros

Lorsque Barack Obama est entré en fonction, il a clôturé les travaux entamés par Geroge Bush. Au total, 2,4 milliards de dollars ont été déboursés pour ce mur.

Les Etats de Californie, l’Arizona et le Nouveau-Mexique étaient déjà séparés du Mexique grâce à un mur de 1000 kilomètres. La frontière restante avec l’Etat du Texas mesure 2 084 kilomètres de long. Trump veut alors ajouter 1 609,34 km afin de séparer le pays de cet Etat où le passage de migrants est encore possible.

En 2020, une longueur de 160 km a déjà été érigé depuis l’élection de Trump. Cela a coûté 10 milliards d’euros, l’équivalent de 10 millions d’euros le kilomètre selon le journal 20 Minutes.