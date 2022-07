"J’ai entendu le bruit d'une glace profonde qui craquait": un randonneur filme le moment où une avalanche s’abat sur lui au Kirghizistan (vidéo)

Un groupe de randonneurs effectuait une visite guidée dans les montagnes Tian Shan au Kirghizistan. L’un d’eux a filmé le moment où une avalanche s’est subitement déclenchée et est venue s’abattre sur eux. Il raconte ce qu’il s’est passé.

Le 8 juillet dernier, un groupe de randonneurs effectuait un trek au col Jukku, dans les montages du Kirghizistan. "Nous étions 9 Britanniques et 1 Américain à participer à une visite guidée des montagnes Tian Shan", raconte l’un des membres du groupe sur YouTube.

"Nous venions d'atteindre le point le plus élevé du trek et je me suis séparé du groupe pour prendre des photos au sommet d'une colline/du bord d'une falaise", explique-t-il. Subitement, les choses ont basculé : "Pendant que je prenais des photos, j'ai entendu le bruit d'une glace profonde qui craquait derrière moi", dit-il, précisant que c’est à ce moment-là qu’il a commencé à filmer.

On voit une avalanche se déclencher, et la neige dégringoler la montagne à une vitesse fulgurante. "J'étais là depuis quelques minutes déjà et je savais qu'il y avait un endroit pour s'abriter juste à côté de moi. J'étais au bord d'une falaise, je ne pouvais donc que m'éloigner de l'abri (d'où le fait que je ne bouge pas). Oui, j'ai attendu la dernière seconde pour bouger, et oui, je sais qu'il aurait été plus sûr de me mettre à l'abri tout de suite", reconnaît l’auteur de la vidéo.

Conscient d’avoir pris un gros risque, il dit se sentir en contrôle à ce moment-là. "Mais quand la neige a commencé à tomber et qu'il est devenu sombre/difficile de respirer, j'ai craqué et j'ai pensé que je pourrais mourir", avoue-t-il cependant. Lorsque la neige est trouvée très proche de lui, l’homme a finalement plongé derrière un rocher pour se mettre à l’abri. "J'avais l'impression d'être dans un blizzard. Une fois que c'était fini, la montée d'adrénaline m'a frappé fort. J'étais seulement couvert d'une légère poudreuse, sans une égratignure. Je me sentais étourdi. Je savais que le reste du groupe était plus éloigné de l'avalanche et que tout irait bien", se remémore-t-il.

Il a ensuite rejoint le groupe et a "pu constater qu'ils étaient tous sains et saufs, même si l'une d'entre eux s'était gravement coupée le genou (elle a chevauché l'un des chevaux jusqu'au centre médical le plus proche). Une autre est tombée d'un cheval et a eu quelques légères contusions."

Dans un premier temps, le groupe s’est senti "heureux" d’être en vie. "Ce n'est que plus tard que nous avons réalisé la chance que nous avions eue. Si nous avions marché 5 minutes de plus pendant notre trek, nous serions tous morts", glisse-t-il. Et de poursuivre : "Si vous regardez attentivement dans la vidéo, vous pouvez voir le léger sentier gris qui serpente dans l'herbe. C'était le chemin. Nous l'avons ensuite traversé, marchant parmi d'énormes blocs de glace et des rochers qui avaient été projetés bien plus loin que nous n'aurions pu courir, même si nous avions agi immédiatement. Pour aggraver la situation, le chemin longe une crête basse, cachant la montagne à la vue, de sorte que nous n'aurions entendu le rugissement trop tard."