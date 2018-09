"J'ai pensé qu'il risquait de me tuer": le candidat de Trump à la Cour accusé d'une tentative de viol

Une femme ayant accusé anonymement le candidat de Donald Trump à la Cour suprême de l'avoir agressée sexuellement dans les années 1980 a donné dimanche un témoignage fort au Washington Post, poussant les démocrates à exiger le report du vote de confirmation au Sénat du magistrat.

Christine Blasey Ford, professeure universitaire de psychologie âgée de 51 ans, accuse Brett Kavanaugh, 53 ans, de l'avoir agressée sexuellement lors d'une soirée, alors que ce dernier, scolarisé dans un lycée près de Washington, était "complètement ivre". "J'ai pensé qu'il risquait de me tuer sans le vouloir", a-t-elle confié au journal.

Elle aurait finalement pu se dégager de son étreinte et quitter la pièce où il l'avait piégée. Elle explique au journal avoir décidé de sortir de l'anonymat après que ses accusations, faites dans une lettre confidentielle, ont été rendues publiques en fin de semaine, alimentant les rumeurs sur l'identité de son auteure.

"J'estime désormais que mon devoir civique pèse plus lourd que mon angoisse et ma terreur face à des représailles", explique cette enseignante à l'université de Palo Alto.Démocrate, elle a fait des petits dons à des organisations politiques, précise le Washington Post.





Une "tentative de viol"



La Maison Blanche a renvoyé le journal sur le démenti "catégorique et sans équivoque" de Brett Kavanaugh publié en fin de semaine. Christine Blasey Ford dit n'avoir parlé à personne des ces faits jusqu'à une séance de thérapie de couple avec son époux en 2012 mais qu'elle avait été traumatisée pendant plusieurs années.

Elle a transmis au journal des notes prises par ses thérapeutes, évoquant une "tentative de viol" pendant sa jeunesse. Le Sénat a le dernier mot sur les candidats désignés par le président américain pour un poste de juge, à vie, à la Cour suprême. Les républicains y sont majoritaires (51-49).





"Il revient au FBI de mener une enquête"



Un vote en commission sénatoriale est prévu jeudi sur la confirmation de Brett Kavanaugh, avant le vote final en séance plénière qui pourrait intervenir d'ici la fin septembre. Vendredi, les sénateurs républicains avaient indiqué n'avoir aucune intention de repousser le vote. Les démocrates craignent que le juge Kavanaugh ne fasse basculer la haute instance judiciaire, qui tranche sur les questions brûlantes de société comme l'avortement ou les armes, du côté conservateur pendant au moins une génération.

Ils ont rapidement réagi dimanche en demandant le report du vote. L'influente sénatrice Dianne Feinstein, numéro deux de la commission judiciaire, avait annoncé jeudi avoir transmis cette lettre à la police sans dévoiler l'identité de son auteure. Maintenant que l'accusatrice a parlé publiquement "il revient au FBI de mener une enquête. Cela devrait se produire avant que le Sénat n'avance sur cette nomination", a-t-elle dit dimanche dans un communiqué.