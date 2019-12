"Jumanji" mène le jeu au box-office nord-américain

L'acteur Jack Black arrive à l'avant-première de "Jumanji: The Next Level" à Hollywood, le 9 décembre 2019Jean-Baptiste LACROIX

Les intrépides joueurs de "Jumanji: The Next Level", ont détrôné la reine Elsa à la tête du box-office nord-américain, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Le film d'aventure, suite de "Jumanji: Bienvenue dans la jungle" (2017), sur des adolescents perdus dans un jeu vidéo avec entre autre The Rock (Dwayne Johnson) et Jack Black, a engrangé 60 millions de dollars de vendredi à dimanche pour sa sortie dans les salles obscures aux Etats-Unis et au Canada. Il vole la vedette à la "Reine des Neiges 2", qui a pétrifié trois semaines durant la tête du box-office.

Le film d'animation de Disney a tout de même encore empoché 19,1 millions de dollars de vendredi à dimanche, portant l'ensemble de ses recettes nord-américaines à 366 millions depuis sa sortie.

Dans un tout autre registre, la comédie policière "A couteaux tirés", avec Daniel Craig, Jamie Lee Curtis et Chris Evans, a glissé à la troisième marche du podium. Le film, qui met en scène une enquête rocambolesque après la mort d'un octogénaire auteur de polars, a récolté 9,2 millions de dollars pour sa troisième semaine au cinéma, pour un total de 79 millions.

"Le Cas Richard Jewell", sorti en salles cette semaine, est quatrième avec cinq millions de dollars. Ce thriller est inspiré de l'histoire de cet ancien policier célébré en héros pour avoir trouvé le sac à dos contenant un engin explosif à Atlanta pendant les JO d'été de 1996, puis soupçonné à tort d'être l'auteur de cette attaque évitée.

Black Christmas, deuxième remake d'un film d'horreur canadien sur un meurtre dans une sororité universitaire, décroche la cinquième place du box-office pour sa sortie. Il remporte 4,4 millions de dollars.

Voici le reste du Top 10:

6- "Le Mans 66": 4,1 millions de dollars (98,2 millions en cinq semaines)

7- "Queen & Slim": 3,6 millions (33,1 en trois semaines)

8- "Un ami extraordinaire": 3,3 millions (49,3 millions en quatre semaines)

9- "Dark Waters": 2 millions (8,8 millions en quatre semaines)

10- "Manhattan Lockdown": 1,2 million (26,3 en quatre semaines).