"Jurassic World" reste en tête du box-office en Amérique du Nord

Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard et Chris Pratt, acteurs dans "Jurassic World: Fallen Kingdom", le 15 juin 2018 à Los Angeles (Californie)KEVIN WINTER

Les dinosaures de "Jurassic World: Fallen Kingdom" ont conservé la tête du box-office nord-américain pour leur second week-end en salles, selon les chiffres provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations dimanche.

Ce cinquième volet des aventures des tyrannosaures et autres dinosaures créées en 1993 par Steven Spielberg se déroule trois ans après la destruction du luxueux parc à thèmes Jurassic World. Au réveil du volcan de l'île, Owen (Chris Pratt) et Claire (Bryce Dallas Howard) ont une mission: sauver de l'extinction les dinosaures survivants.

Si les chiffres sont loin d'égaler les recettes de "Jurassic World" (2015), la performance du film d'Universal reste bonne avec 60 millions de dollars ce week-end aux Etats-Unis et au Canada, et 264,8 millions en dix jours.

Au niveau mondial, le film est resté en tête pour sa quatrième semaine d'exploitation. Les recettes internationales s'élèvent désormais à 932 millions de dollars.

A la deuxième place, le film d'animation des studios Pixar, filiale de Disney, "Les Indestructibles 2", rapporte 45,6 millions. La célèbre famille de super-héros a gagné 439,7 millions en trois semaines.

Les aventures de cette famille hors-norme, dont les voix sont interprétées en français par Gérard Lanvin, Louane Emera ou encore Amanda Lear, sortiront le 4 juillet en France.

"Sicario, La guerre des Cartels", un film d'action américain où les cartels de la drogue font traverser la frontière entre Mexique et Etats-Unis à des terroristes, engrange 19 millions pour sa sortie et gagne la troisième place.

"Uncle Drew", une nouvelle comédie sur une équipe de basket composée de joueurs retraités aux cheveux blancs, n'est pas loin derrière avec 15,5 millions de recettes.

A la cinquième place, "Ocean's 8", le "reboot" féminin de la célèbre saga de cambrioleurs de haut vol, avec Sandra Bullock et Cate Blanchett, perd deux places avec 8 millions de dollars engrangés, et 114,7 millions en quatre semaines.

Voici le reste du Top 10:

6 - "Tag" (5,6 millions, 40,9 millions en 3 semaines)

7 - "Deadpool 2" (3,4 millions, 310,3 millions en 7 semaines)

8 - "Sanju" (nouveauté, 2,5 millions)

9 - "Solo: A Star Wars Story" (2,3 millions, 207,3 millions en 6 semaines)

10 - Le documentaire "Won't you be my neighbor" (2,3 millions, 7,5 millions en 4 semaines)