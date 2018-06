"Kim est le grand vainqueur"

(Belga) Le leader nord-coréen Kim Jong-un serait le "grand vainqueur" de la rencontre avec le président américain Donald Trump qui a eu lieu mardi à Singapour, selon le professeur de politique internationale de l'université d'Anvers, David Criekemans. "Ces derniers mois, il a donné le tempo et est parvenu à imposer son agenda", a souligné M. Criekemans au micro de Radio 1.

Le président Trump aurait fait fi des règles diplomatiques, selon l'expert. "Ce que M. Trump a fait est le contraire de ce qui se passe normalement. Une rencontre avec le président se fait en fin de processus de négociation. Il a inversé le processus. Dans cette situation, il y a d'abord eu une conversation avec le président et le reste est laissé aux fonctionnaires", pointe M. Criekemans. La rencontre peut être qualifiée d'"exceptionnellement historique", selon lui. Il n'y a pas si longtemps, Kim Jong-un était encore considéré comme un facteur "incontrôlable" et "déstabilisateur" dans la région. "La communauté internationale exige avant tout de la stabilité", d'après M. Criekemans. La rencontre entre MM. Trump et Kim pourrait être une étape dans le processus de dégel militaire autour de la péninsule coréenne. M. Criekemans rappelle toutefois qu'il faudra attendre et voir exactement ce que Trump et Kim ont convenu et ce qui a été signé dans le document: "s'agit-il de la dénucléarisation de la Corée du Nord et comment cela sera-t-il fait? Y a-t-il des accords sur les problèmes des enlèvements au Japon? Quels accords ont été conclus concernant la Chine? Etc..." Le président américain Donald Trump et le leader nord-Coréen Kim Jong Un ont signé à Singapour un document "important", selon le président américain qui annonce une dénucléarisation du régime isolé qui va commencer "très rapidement". La rencontre historique et inédite des deux dirigeants, inaugurée par une poignée de main symbolique, a permis de "tourner la page du passé", selon Kim Jong Un.