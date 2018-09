"L'ambulance apporte de nouveaux corps chaque minute": plus de 800 morts dans la catastrophe en Indonésie

Le bilan du tremblement de terre suivi d'un tsunami qui a frappé l'île indonésienne des Célèbes est monté à 832 morts dimanche, alors que les secours dégageaient de nouvelles victimes des décombres de la ville de Palu dévastée.

"C'est très dur", explique à l'AFP Risa Kusuma, une mère de 35 ans qui berce son petit garçon fiévreux dans un centre pour réfugiés de la ville de Palu.

"L'ambulance apporte de nouveaux corps chaque minute", "il n'y a pas beaucoup d'eau et les magasins sont pillés partout". 540 personnes ont été gravement blessées. La plupart des victimes ont été recensées jusqu'à présent à Palu, une agglomération de 350.000 habitants située sur la côte ouest des Célèbes.





"Nous avons entendu des gens qui criaient à l'aide"

Les autorités et les ONG s'inquiètent néanmoins de la situation dans la région de Donggala plus au nord, qui reste très incertaine. Les hôpitaux, dont certains ont été endommagés, peinent à faire face à l'afflux de victimes.

Et de nombreux blessés sont soignés en plein air. Le président indonésien Jusuf Kalla a dit craindre que le bilan n'atteigne "un ou plusieurs milliers", se basant sur les précédentes catastrophes. Des équipes de sauveteurs en combinaison orange étaient en train de fouiller les décombres d'un hôtel, qui pouvait héberger jusqu'à 150 personnes, et d'un centre commercial qui se sont effondrés.

"Nous avons réussi à extraire une femme vivante de l'hôtel Roa-Roa la nuit dernière", a indiqué à l'AFP Muhammad Syaugi, chef des services de secours. "Et nous avons même entendu des gens qui criaient à l'aide".





Dans des abris de fortune en bambou



L'agence est aussi préoccupée par le sort de plusieurs centaines de personnes qui travaillaient à la préparation d'un festival sur une plage de Palu vendredi soir peu avant le tsunami. Le président indonésien Joko Widodo, attendu sur place, a indiqué que l'armée était en cours de déploiement pour aider aux recherches de survivants.

Des avions chargés de matériel et de nourriture ont pu atterrir à l'aéroport de Palu, dont plusieurs pistes sont inutilisables. A Palu on pouvait voir des carcasses de véhicules, des bâtiments réduits à des amas de débris, des arbres déracinés et des lignes électriques abattues, témoignant de la violence des secousses ressenties à des centaines de kilomètres de là, et de la vague de 1,5 mètre qui s'est abattue sur la côte. Effrayés par les répliques de tremblement de terre, de nombreux habitants de Palu ont dormi dans des abris de fortune en bambou ou sur des terrains de football.





Un séisme de magnitude 7,5



La population locale était confrontée aux impératifs de base de la survie: trouver des vivres et un abri. Beaucoup patientaient dans de longues files d'attente pour obtenir de l'eau potable ou des nouilles instantanées. D'une magnitude de 7,5, selon l'institut géologique américain (USGS), le séisme qui a frappé les Célèbes juste avant 11H00 GMT vendredi a été plus puisant que la série de tremblements de terre qu'a connus l'Indonésie en août et qui avaient fait plus de 500 morts et environ 1.500 blessés sur l'île de Lombok, voisine de Bali.

Un raz-de-marée s'est déclenché peu après sur la côte proche de Palu. L'Indonésie, un archipel de 17.000 îles et îlots formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne et eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique.