"L'île aux chiens": l'hommage mordant de Wes Anderson au Japon

Après les renards, les chiens... Pour sa deuxième incursion dans l'animation après "Fantastic Mr Fox" (2009), Wes Anderson rend hommage au cinéma japonais dans "L'île aux chiens", une fable charmante et très stylisée, où il n'hésite pas à faire passer un message politique.

"Avec mes coscénaristes, nous avons commencé avec l'idée de vouloir raconter une histoire sur des chiens abandonnés, une bande de chiens errants qui vivent dans les poubelles", a raconté le réalisateur à la Berlinale en février, où il est reparti avec l'Ours d'argent du meilleur réalisateur.

"Depuis des années je voulais aussi raconter une histoire au Japon, en hommage au cinéma japonais que j'adore", a-t-il expliqué, citant le maître de l'animation Hayao Miyazaki ("Le voyage de Chihiro" ) et le réalisateur culte Akira Kurosawa ("Rashomon").

Miyazaki "apporte un sens du détail et des silences. Il a un sens du rythme qu'on ne trouve pas vraiment dans l'animation américaine. Ça nous a beaucoup inspiré", a affirmé le Texan, qui a écrit le scénario avec le réalisateur Roman Coppola et l'un de ses amis et acteurs fétiches, Jason Schwartzman.

"L'île aux chiens" a été réalisé en stop-motion, la technique d'animation en volume utilisée dans "Wallace et Gromit" et "Ma vie de courgette". Aux antipodes des effets spéciaux, cette technique utilisant des marionnettes est très artisanale.

"Quand on fait du stop-motion, on travaille souvent à l'ancienne, avec des modèles physiques. Je crois que, dans le film, il n'y a aucune scène entièrement numérique, que des grosses et des petites maquettes. J'adore les maquettes, cela a un charme fou", a souligné le cinéaste.

Son film, en salles mercredi, se déroule dans la ville imaginaire de Megasaki, dans un Japon fantasmé et futuriste où les chiens n'ont plus le droit de cité. Face à une épidémie de grippe canine, le maire Kobayashi - tout droit sorti d'un film de Kurosawa - prend un décret pour les mettre en quarantaine.

- Casting quatre étoiles -

Séparés de leur maître, retirés aux familles, les chiens sont envoyés en exil sur une île jonchée de déchets, "Trash Island", et menacés à terme d'extinction.

Une décision que ne supporte pas Atari, 12 ans, un jeune orphelin ayant des liens familiaux avec le maire. Sans rien demander à personne, il part à la recherche de son fidèle compagnon, Spots.

Avec cette histoire d'enfance et de solitude, Wes Anderson renoue avec son univers tendre et mélancolique, ses images pétries de références et son goût marqué pour les plans à la symétrie parfaite.

Mais le réalisateur de "Grand Budapest Hotel" se fait aussi politique en évoquant des thèmes comme l'intolérance, la destruction de la planète et les dérives politiques. "C'est une histoire qui peut se dérouler n'importe où, à n'importe quel moment", a-t-il souligné, refusant toute lecture trop évidente.

Rassemblant les voix d'acteurs américains (incarnant principalement des quadrupèdes) et d'acteurs japonais (dans le rôle d'humains), le film mélange les deux langues et a très peu recours aux sous-titres, offrant aux spectateurs une expérience de dépaysement. Certains ont toutefois dénoncé la vision stéréotypée du Japon qu'il propose.

"Vous ne comprenez pas les mots, mais vous comprenez les émotions", a explique le réalisateur qui s'est entouré d'un casting quatre étoiles pour son 9e long-métrage, faisant appel à Bill Murray, Bryan Cranston ("Breaking bad"), Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Tilda Swinton ou encore Liev Schreiber.

Fait rare: il a supervisé le choix des voix pour la version française, assurées notamment par Louis Garrel, Romain Duris, Léa Seydoux, Vincent Lindon, Yvan Attal et Isabelle Huppert.

A Londres, une avant-première du film a été ouverte aux chiens "bien élevés" et à leurs maîtres, rencontrant un vif succès.