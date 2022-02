"La Russie doit devenir la deuxième Corée du Nord": le représentant ukrainien en Belgique demande de durcir les sanctions

Yehor Pyvovarov était l’invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Le chargé d’affaires ukrainien auprès de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg a appelé à durcir encore les sanctions contre la Russie.

Pascal Vrebos: Première question sur SWIFT. Exclure les banques de ce système interbancaire, ce n’est pas une sorte de premier missile financier pour attaquer le rouble (ndlr: la monnaie russe)?

Yehor Pyvovarov: Oui bien sûr, c’est un pas crucial pour nous défendre. J’apprécie énormément l’unanimité des occidentaux, mais ce n’est pas assez. Maintenant on demande l’isolation totale de la Russie de tous les systèmes internationaux: politiques, économiques et financiers. La Russie doit être punie et la Russie doit devenir la deuxième Corée du Nord.