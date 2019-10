"Laissez-moi SORTIR! Où suis-je, pu****?": au milieu de ses funérailles, un homme prend la parole depuis sa tombe (vidéo)

Les convives d’un service funéraire à Kilmanagh en Irlande ont été choqués d’entendre la voix du défunt sortir de sa tombe.

Le cercueil de Shay est lentement descendu sous terre alors que la cornemuse retentit. "Allo ! Allo !": tout à coup, la voix de l’homme retentit. Des coups comme si l’on frappait sur le cercueil sont également perceptibles. "Laissez-moi sortir ! Il fait sacrément noir ici: dit encore la voix. Une fois le malaise dissipé, place aux rires dans l’assemblée.



"Où suis-je, pu**** ? Suis-je ? Est-ce un prêtre que j’entends ? C’est Shay, je suis dans la boîte", s’exclame la voix. Le message pré-enregistré était en fait la dernière blague de Shay Bradley, un vétéran des forces irlandaises de 62 ans. Le défunt entonne ensuite une chanson: "Hello again hello, hello I just called to say goodbye", en français : hello encore, j’ai juste appelé pour dire au revoir.



Sa fille a raconté qu’il était malade depuis trois ans et cela faisait un an qu’il planifiait cette farce. Seuls quelques membres de la famille étaient au courant : surtout ses enfants et ses petits-enfants.



Certains des invités ont été surpris lorsqu’ils ont entendu sa voix qui a été diffusée via une enceinte depuis le sol. Andrea Bradley, sa fille, a expliqué que l’une de ses sœurs a eu un gros choc. Après quelques secondes, elle a réalisé que cela devait être sa dernière blague, c’était sa manière de faire ses adieux, en faisant rire les gens qu’il aimait. Mais aussi sa façon de dire : assez de tristesse, c’est le moment de célébrer ma vie. Il a fait une sortie incroyable. La vidéo du service funéraire de Shay Bradley est devenue virale.