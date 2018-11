"Le Black Friday" donne lieu à une hausse de plus de 10% des transactions électroniques

(Belga) Le "Black Friday", cet événement commercial tout droit venu d'outre-Atlantique qui marque, au lendemain de "Thanksgiving", le coup d'envoi de la période des achats de fin d'année, a donné lieu, en Belgique également, à une hausse du nombre de transactions électroniques, a annoncé vendredi la société de paiements Worldline.

Vendredi à 17h00, Worldline avait enregistré 5,8 millions de transactions électroniques, soit une hausse de 12% par rapport au vendredi de la semaine précédente. L'année dernière à la même heure, Worldline avait enregistré 5,6 millions de transactions dans les magasins physiques et en ligne. "Nous observons que les Belges profitent de plus en plus des offres promotionnelles du Black Friday. Les commerçants et les consommateurs considèrent désormais cette journée comme l'un des événements commerciaux les plus importants de l'année", constate Eric Spapens, directeur marketing chez Worldline, cité dans un communiqué. (Belga)