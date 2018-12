"Le mur sera construit": Trump menace à nouveau de fermer la frontière avec le Mexique

Le président américain Donald Trump a menacé mardi de donner l'ordre à l'armée de construire le mur anti-migrants à la frontière avec le Mexique si les démocrates refusent de débloquer des fonds pour son projet controversé. A quelques heures d'une rencontre très attendue avec les leaders démocrates du Congrès, Chuck Schumer et Nancy Pelosi, M. Trump a une nouvelle fois accusé ces derniers "de ne pas vouloir la sécurité aux frontières".



"Le mur sera construit (...) Si les démocrates ne veulent pas nous donner les voix pour protéger notre pays, l'armée construira les sections du mur restantes", a-t-il ajouté.



Chuck Schumer, chef des démocrates au sein d'un Sénat dominé par les républicains, et Nancy Pelosi, qui devrait prendre en janvier la présidence de la Chambre des représentants, sont attendus à la Maison Blanche en fin de matinée. Cette rencontre marquera le début d'âpres tractations sur la loi budgétaire qui doit être adoptée d'ici le 21 décembre. Un échec des négociations entraînerait un "shutdown" partiel à la veille des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire la paralysie de certaines administrations.





51 sièges pour les républicains



Les républicains dominent pour l'instant le Congrès. Mais toute loi budgétaire doit être adoptée par 60 voix sur 100 au Sénat, où ils ne disposent que de 51 sièges. Et à partir du 3 janvier, les démocrates reprendront le contrôle de la Chambre des représentants. Un contexte qui ne les motive pas à céder sur les demandes du président républicain.

Les démocrates proposent de débloquer une enveloppe de 1,6 milliard de dollars pour la sécurité aux frontières, mais ils ont été très clairs: pas question d'utiliser ces fonds pour financer le "mur" promis par Donald Trump en campagne.