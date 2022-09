"Le voile de mensonges se dissipe": l'opinion publique russe se retourne-t-elle à propos de la guerre en Ukraine?

Depuis le discours de Vladimir Poutine annonçant une mobilisation partielle dans le cadre de la guerre en Ukraine, des manifestations ont eu lieu dans le pays et de nombreux Russes refusent de combattre. L'opinion publique est-elle en train de se retourner ou est-ce la vision depuis l'occident?

Selon Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut royal supérieur de défense, la guerre en Ukraine rattrape la société russe. "Le voile de mensonges et d'opérations militaires spéciales se dissipe", indique-t-il. "La réalité de ce qui se passe en Ukraine rentre dans un nombre de plus en plus important de foyers russes." Selon le spécialiste invité du RTL Info 13h, des jeunes gens comprennent dans les grandes villes qu'eux-mêmes ou des proches peuvent être appelés pour combattre en Ukraine. "Contre leur volonté dans un certain nombre de cas", précise-t-il.

Un dialogue est-il possible?

Hier, 215 prisonniers ukrainiens ont pu rentrer chez eux contre 55 Russes. Un dialogue est-il possible entre les deux pays en ce qui concerne la guerre? "Il y a des pourparlers sur des éléments factuels à la marge du conflit", explique Nicolas Gosset. "Mais dans son dernier discours, Vladimir Poutine marque que son choix n'est pas celui de la négociation ou de la pacification. Il a choisi l'escalade en envoyant plus d'hommes au front. Des hommes non-volontaires. Un véritable dialogue politique n'est pas du tout à l'horizon."

Selon lui, le choix posé est donc celui du renforcement de l'agression militaire de l'Ukraine par la Russie.