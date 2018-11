"Les héritières": le Paraguay sous les projecteurs avec un beau portrait de femme

L'équipe du film "Les Héritières", l'actrice russe Ana Ivanovna, l'actrice Margarita Irun, le réalisateur et scénariste Marcelo Martinessi et l'actrice Ana Brun à Berlin, le 16 février 2018Tobias SCHWARZ

"Le Paraguay est un pays invisible au cinéma, c'est ce que tente de changer ce film", affirme Marcelo Martinessi, le réalisateur des "Héritières" ("Las herederas"), en salles mercredi, l'émouvant portrait d'une femme s'émancipant sur le tard.

Dans ce film présenté en février à la Berlinale, où il a remporté deux prix, les hommes sont quasiment absents, apparaissant en arrière-plan ou à la marge, dans les conversations.

"Nous vivons dans une société très conservatrice et ce film donne un rôle clé aux femmes pour bâtir une histoire dans une société très machiste d'Amérique latine", soulignait alors le réalisateur de 45 ans, dont c'est le premier long-métrage.

"Je n'avais pas au départ l'intention d'exclure les hommes du film, mais je me suis rendu compte que tous mes souvenirs étaient avec des femmes", poursuivait Marcelo Martinessi.

Dans le film, Chela vit depuis des années avec sa compagne Chiquita (Margarita Irun) dans la maison cossue où elle est née.

Leur homosexualité n'est pas cachée mais n'est pas non plus un sujet, autour d'elles. Leur vie prend un tour plus dramatique quand, endettées, les deux sexagénaires sont contraintes de liquider leurs meubles et autres objets précieux.

Presque par hasard, Chela se met à faire le chauffeur pour des voisines âgées et commence à sortir de sa torpeur et à rêver de liberté, en rencontrant une femme plus jeune.

L'actrice principale, Ana Brun (Chela), a reçu le prix de la meilleure actrice au festival du film de Berlin. Visiblement émue, elle a dédié son film aux "femmes" de son pays qui sont "des combattantes".

"La société, le pays dans lequel je vis et ma vie personnelle ont toujours été verouillés. J'ai eu une vie remplie, avec des blessures, mais j'ai toujours tenu bon", avait-elle lancé.