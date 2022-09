"Lundi, la fuite était gérable, celle d’hier, non": la mission Artémis une nouvelle fois annulée, le décollage de la fusée reporté

Après un deuxième décollage raté de sa fusée, la NASA livre des explications : les problèmes techniques ne seront pas résolus rapidement. Un nouveau lancement de la mission Artémis n’est pas prévu avant plusieurs semaines.

Ils étaient venus par centaines de milliers assister à ce décollage historique, avec tous les accessoires indispensables : jumelles, longue vue, appareils photo, parasols et chaises longues ! Mais leur attente est prolongée. Le compteur s’est arrêté à 2 heures, 28 minutes et 53 secondes ce samedi soir.

La fusée orange et blanche est restée sur Terre. "Espérons que la 3ème fois sera la bonne !", lance un passionné venu admirer le décollage. "Nous sommes très déçus que le décollage n’ait pas eu lieu aujourd’hui...Mais nous comprenons que ça puisse arriver...Et nous reviendrons quand il y aura un nouveau lancement", dit un autre.

Donna avait 17 ans quand la mission Apollon 11 s’est rendue sur la Lune...Elle prend ce retard avec philosophie. "On est tellement enthousiastes d’être ici ! Ce report, ça n’a pas d’importance, car l’atmosphère est là ! Tout le monde est ravi de faire partie de la nouvelle aventure lunaire. et du futur voyage vers Mars. On reste dans cet état d’esprit !"

Ces spectateurs vont devoir faire demi-tour, car aucun lancement de fusée n’est prévu ces prochains jours. En cause? Une fuite de carburant dans un tuyau. "Lundi, la fuite était gérable, celle d’hier, non", explique Mike Sarafin, responsbale de la mission Artémis de la NASA. "On ne se dit pas juste 'hé, j’espère que ça va aller'", rajoute Mike Bolger, responsable des programmes d'exploration.

Les techniciens de la NASA estiment que c’est un joint qu’il faut changer. La fusée doit donc retourner dans son bâtiment d’assemblage : une opération aller et retour qui prend des semaines.

Prochaines périodes possibles pour le lancement de la fusée la plus puissante au monde : au mois d’octobre !