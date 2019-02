13 enfants séquestrés, enchaînés et maltraités dans la "maison de l'horreur" aux USA: leurs parents reconnaissent les avoir torturés

Les parents californiens David et Louise Turpin, poursuivis pour avoir séquestré, enchaîné et maltraité douze de leurs treize enfants dans leur "maison de l'horreur" de la ville de Perris, ont plaidé vendredi "coupables", reconnaissant notamment des actes de torture, ont annoncé les services du procureur de Riverside.



A leur arrivée en janvier dernier, les agents du bureau du shérif de Perris, ville à environ 110 kilomètres au sud-est de Los Angeles, avaient découvert trois enfants enchaînés, avec des cadenas, dans cette maison typique d'une banlieue américaine en apparence extérieure mais sordide et aux relents irrespirables à l'intérieur. D'après l'état des locaux, les enfants - dont sept ont plus de 18 ans - "souvent n'étaient pas libérés de leurs chaînes pour pouvoir aller aux toilettes", avait indiqué le procureur. Ce dernier avait expliqué que les maltraitances avaient"commencé comme une punition" avant "d'empirer avec le temps". Outre les chaînes cadenassées, les punitions comportaient aussi coups et strangulations.

Les enfants étaient "très peu nourris et en fonction d'un planning", n'avaient pas droit à plus d'une douche par an, n'avaient jamais vu de dentiste ni de médecin depuis "au moins quatre ans". Plusieurs souffraient de "déficiences cognitives" et de lésions nerveuses dues à la malnutrition. Un enfant de douze ans pesait comme la moyenne d'un enfant de sept, et l'aînée de 29 ans ne faisait que 37 kilos. "Soulagés", les enfants avaient été "tous hospitalisés".

Jusqu'alors, le couple avait plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation dont torture et séquestration.