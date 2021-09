"Maître de la manipulation", il kidnappe son ex-femme pour prétendre... la sauver

Un habitant de Géorgie qui a kidnappé son ex-femme pour pouvoir ensuite prétendre la sauver a été condamné à 25 ans de prison, relate le Georgia Sun. Rodney William Metzer, 36 ans, a élaboré ce plan insensé pour tenter de reconquérir son ex-compagne. Il lui a montré un faux diagnostic de cancer pour qu'elle change d'avis, mais cela n'a pas fonctionné. Il a donc eu une autre idée...



Rodney William Metzer, que les procureurs ont qualifié de "maître de la manipulation", s'est introduit au domicile de son ex tôt le 1er janvier, armé et portant un masque pour dissimuler son identité.



"Quand il lui a parlé, il a déguisé sa voix", a déclaré la procureure Shannon Wallace dans un communiqué jeudi.





"Il l'a frappée avec la crosse de son arme et a essayé de l'étrangler à deux reprises. Il lui a attaché les mains, l'a agressée, lui a mis une taie d'oreiller sur la tête et l'a traînée sur le pont."



Il a ensuite laissé son ex-femme sans défense sur la terrasse, en lui disant de ne pas bouger jusqu'à ce qu'elle entende une voiture klaxonner, sinon elle serait abattue, a déclaré la procureure.



Alors que son ex-femme était toujours attachée à l'extérieur, il est rentré dans son appartement de Canton pour se changer avant de revenir et de trouver son ancienne compagne toujours attachée, selon les autorités.



Il a dit aux policiers qu'il l'avait trouvée "attachée" sur sa terrasse, face contre terre, avec une taie d'oreiller sur la tête.



Les enquêteurs ont ensuite trouvé une vidéo de surveillance le montrant quittant un magasin Lowe's avec un paquet d'attaches. D'autres images l'ont également montré en train de changer de vêtements dans son appartement, ce qui contredit ses affirmations sur l'endroit où il se trouvait avant l'agression, a déclaré M. Wallace.



Metzer a également utilisé son téléphone portable et son ordinateur pour rechercher sur Internet des termes tels que "combien de temps avant de mourir de faim" ou "combien de temps, il faut pour étouffer quelqu'un jusqu'à ce qu'il perde connaissance".



"Cet homme est un maître de la manipulation", a déclaré l'assistante de la procureure Rachel Ashe.



"Dans les jours qui ont précédé cette attaque, il a simulé un diagnostic de cancer pour tenter d'obtenir la sympathie de son ex-femme", a-t-elle rappelé.



Après l'échec de ce stratagème, Metzer a élaboré un "plan alambiqué" qui, selon les enquêteurs, l'aurait amené à tuer son ex-femme avant de se suicider, a déclaré Mme Ashe.



"Lorsqu'il n'a pas pu mettre ce plan à exécution, il a élaboré un nouveau plan pour la sauver (...) heureusement, les enquêteurs du bureau du shérif ont vu clair dans ce plan et ont rapidement arrêté l'accusé".



Le 4 août, Metzer a plaidé coupable à 14 chefs d'accusation, dont enlèvement, violation de domicile et agression sexuelle. Un juge l'a condamné à 25 ans de prison, suivis de 45 ans de probation.



"Je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être terrifiant pour elle", a déclaré Wallace au sujet de l'ex-femme de Metzer.