"Mariage de l'année" pour Priyanka Chopra et Nick Jonas

L'actrice Priyanka Chopra et le chanteur Nick Jonas à Jodhpur en Inde le 29 novembre 2018Sunil VERMA

L'actrice de Bollywood Priyanka Chopra et le chanteur américain Nick Jonas ont célébré leurs noces au cours de fastueuses festivités dans un palais du Rajasthan qui ont culminé dimanche avec une cérémonie hindoue au lendemain du mariage chrétien.

Des feux d'artifice ont illuminé le ciel au moment où le couple a échangé ses voeux samedi lors d'une cérémonie chrétienne dans le somptueux palais Umaid Bhawan à Jodhpur, dans l'Etat du Rajasthan, dans l'est de l'Inde.

Les mariés ont été rejoints dans la "Ville Bleue" par leur famille, dont le frère de Nick Jonas, Joe Jonas et sa fiancée, l'actrice britannique Sophie Turner, star de la série "Game of Thrones".

Les festivités qui ont duré plusieurs jours se sont poursuivies dimanche avec une cérémonie hindoue.

"L'un des aspects les plus particuliers de notre relation est la fusion de familles qui aiment et respectent la foi et la culture de l'autre", a souligné samedi Priyanka Chopra sur son compte Instagram.

Le couple s'est fiancé en août, postant des photos sur les réseaux sociaux qui les montrent en train d'accomplir un rituel de prières en tenues traditionnelles indiennes.

Pour ce mariage de stars très suivi par les fans de Bollywood et les spécialistes des célébrités, le couturier Ralph Lauren a créé spécialement des tenues sur mesure pour le couple et leurs proches.

"Ralph Lauren est honoré d'avoir habillé le couple ainsi que les participants à la noce", a déclaré le couturier samedi sur Twitter.

Les célébrations ont débuté par une cérémonie traditionnelle indienne pour laquelle les mains et pieds de Priyanka Chopra avaient été ornés de délicats dessins au henné.

La star indienne, 36 ans, portait des tenues aux couleurs chatoyantes tandis que Nick Jonas, 26 ans, avait revêtu un kurta, une tunique traditionnelle brodée.

Priyanka Chopra, Miss Monde 2000, est l'une des stars les plus emblématiques de Bollywood, et aussi l'une des rares du cinéma indien à avoir accédé à la célébrité en Occident. Elle est notamment l'actrice principale de la série américaine "Quantico" diffusée sur la chaîne ABC.

Elevé dans une famille chrétienne pratiquante, Nick Jonas a démarré sa carrière au cours de son enfance, au sein du groupe The Jonas Brothers formé avec ses frères.

Les frères ont même porté un anneau de pureté pour promouvoir la chasteté avant le mariage.

Au cours des dernières années, le chanteur a évolué, modifiant son image et se dévouant à des causes.