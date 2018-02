"Mémo Nunes" sur le FBI - Les démocrates avertissent Trump de ne pas limoger le procureur spécial sur la Russie

(Belga) L'opposition démocrate a agité vendredi le spectre d'une "crise contitutionnelle" si Donald Trump choisit de prendre pour prétexte la publication d'une note mettant en cause le FBI pour limoger les principaux responsables de l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle.

"Limoger Rod Rosenstein (le numéro deux du ministère de la Justice, ndlr), des dirigeants du ministère de la Justice, ou Bob Mueller (le procureur spécial en charge de l'enquête sur l'ingérence russe, ndlr), pourrait créer une crise constitutionnelle sans précédent" depuis l'ère Nixon, avertissent les leaders démocrates au Congrès dans une lettre au président. De telles méthodes constitueraient "une obstruction à la justice", qui peut potentiellement mener à une destitution, ont-ils également prévenu. Plus tôt dans la journée, le président américain a approuvé la déclassification d'une note confidentielle rédigée par des républicains du Congrès qui met en cause les méthodes du FBI lors d'une enquête portant sur un membre de son équipe de campagne avant l'élection de 2016. "Les plus hauts responsables et enquêteurs du FBI et du ministère de la Justice ont politisé le processus sacré d'investigation en faveur des démocrates et contre les républicains", a accusé le président sur Twitter. L'opposition démocrate craint que le milliardaire utilise cette note pour discréditer l'ensemble de l'enquête sur une possible collusion entre son équipe de campagne et la Russie lors de l'élection présidentielle. Robert Mueller, le procureur spécial nommé par le ministère de la Justice, est à la tête de cette enquête. (Belga)