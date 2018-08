Emmené par l'infatigable Tom Cruise, le sixième opus de la saga "Mission Impossible" campe en tête du box-office nord-américain pour sa deuxième semaine sur les écrans, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société Exhibitor Relations.

"Mission Impossible: Fallout" --tourné en grande partie en France, où le film est sorti le 1er août-- a rapporté 35,3 millions de dollars ce weekend, pour un total de 124,8 millions depuis sa sortie.

Dans ce nouveau volet, réalisé comme le précédent par Christopher McQuarrie et produit par la Paramount, Tom Cruise, alias Ethan Hunt, et son équipe de l'IMF (Impossible Mission Force), spécialistes de l'espionnage en conditions extrêmes, sont lancés dans une course-poursuite pour récupérer du plutonium volé par une organisation terroriste internationale.

Au classement, il devance "Jean-Christophe & Winnie", adaptation de Disney, en prises de vues réelles, des aventures de Winnie l'ourson, où Jean-Christophe, devenu adulte, retrouve Winnie et ses amis.

Avec notamment Ewan McGregor au casting, le film a récolté 24,6 millions de dollars pour son premier weekend d’exploitation.

Il devance "L'Espion qui m'a larguée", comédie d'espionnage avec Mila Kunis, et ses 12,1 millions pour ce qui est également son premier weekend.

En quatrième position, on retrouve la comédie musicale en hommage au groupe suédois Abba, "Mamma Mia! Here We Go Again". Ce film, porté par une ribambelle de stars comme Meryl Streep, Pierce Brosnan, Cher ou encore Colin Firth, a généré 9 millions de dollars (91,2 en cumulé sur trois semaines).

"Equalizer 2", dans lequel Denzel Washington se glisse à nouveau dans la peau de Robert McCall, justicier sans masque ni combinaison en latex, occupe la cinquième place, avec 8,8 millions de dollars (79,8 en trois semaines).

Voici le reste du Top 10:

6 - "Hôtel Transylvanie 3: Des Vacances Monstrueuses": 8 millions (136,3 en quatre semaines)

7 - "Ant-Man et la Guêpe": 6,4 millions (195,6 millions en cinq semaines)

8 - "Darkest Minds: Rébellion": 5,8 millions (première semaine)

9 - "Les Indestructibles 2": 5 millions (583,1 millions en huit semaines)

10 - "Teen Titans go! to the movies": 4,8 millions (20,7 millions en deux semaines)