"Mission Impossible" s'arroge la tête du box-office nord-américain

Le sixième opus des aventures de Ethan Hunt, toujours incarné par Tom Cruise dans "Mission Impossible: Fallout", s'est emparé de la première place au box-office nord-américain pour son premier week-end d'exploitation, selon les données provisoires de la société Exhibitor Relations.

Le film, réalisé comme le précédent volet par Christopher McQuarrie et tourné en grande partie en France, a engrangé 61,5 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada entre vendredi et dimanche.

Dans ce nouveau volet, Ethan Hunt et son équipe de l'IMF (Impossible Mission Force), spécialistes de l'espionnage en conditions extrêmes, sont lancés dans une course-poursuite pour récupérer du plutonium volé par une organisation terroriste internationale.

"C'est le meilleur début de toute la saga", a relevé Paul Dergarabedian, expert de la société ComScore, dans un communiqué.

La comédie musicale en hommage au groupe suédois Abba, "Mamma Mia! Here We Go Again", est parvenue à conserver sa deuxième place avec 15 millions de dollars de recettes. Depuis sa sortie il y a deux semaines, elle a cumulé 70,4 millions de dollars. Selon M. Dergarabedian, le film a généré 167,3 millions au niveau mondial.

C'est le justicier "Equalizer 2", joué par Denzel Washington, qui a pâti de l'arrivée de "Mission Impossible" puisqu'il a reculé de deux rangs pour tomber à la troisième place avec 14 millions de dollars. En deux semaines, il a rapporté 64,2 millions.

La quatrième position revient à "Hôtel Transylvanie 3: Des Vacances Monstrueuses", qui emmène la famille du comte Dracula en croisière pour les vacances estivales. Le film a gagné 12,3 millions en trois jours et 119,2 millions en trois semaines.

Une sortie se place au cinquième rang: le film d'animation "Teen Titans go! to the movies" avec 10,5 millions de dollars. Adapté d'une série télévisée pour enfants, il comprend les voix de Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Arnett, Tara Strong, James Corden, Jimmy Kimmel.

Voici le reste du Top 10:

6 - "Ant-Man et la Guêpe": 8,4 millions (183,1 millions en quatre semaines)

7 - "Les Indestructibles 2": 7,1 millions (572,8 millions en sept semaines)

8 - "Jurassic World: Fallen Kingdom": 6,8 millions (397,5 millions en six semaines)

9 - "Skyscraper": 5,4 millions (59,1 millions en trois semaines)

10 - "American Nightmare 4: Les Origines": 2,2 millions (65,5 millions en quatre semaines)