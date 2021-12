"Ne ferme pas les yeux": au moins 53 migrants meurent dans un accident de camion surchargé au Mexique

"Ne t'endors pas ! Ne ferme pas les yeux": un migrant implore l'un de ses compagnons, grièvement blessé quelques minutes auparavant dans l'accident d'un camion surchargé sur une route du Sud du Mexique.



Au moins 53 migrants en situation irrégulière, pour la plupart originaires du Guatemala selon les autorités, sont morts et de nombreux autres ont été blessés jeudi dans l'accident du camion qui trimbalait dans sa remorque plus de cent personnes, entassées et effrayées.



L'accident a eu lieu dans l'Etat du Chiapas, porte d'entrée des migrants en provenance d'Amérique centrale (Honduras et Salvador principalement) dans l'espoir de rejoindre les Etats-Unis.



Alertés par le fracas de l'accident, les habitants d'El Refugio, un village proche de l'autoroute, ont accouru nombreux. Parmi eux, Sabina Lopez, 18 ans, entend les supplications de l'homme à son compagnon gravement touché. "Souviens-toi de ce que tu as promis à ta mère! Tiens bon".



Tout autour, elle découvre un spectacle de désolation. Des dizaines de personnes hurlent de douleur. Beaucoup de gens sont coincés dans les débris du camion, certains inconscients. D'autres, sains et saufs ceux-là, se blottissent les uns contre les autres, atterrés et incrédules. "C'était horrible d'entendre les plaintes", raconte Sabina à l'AFP, "j'ai juste pensé à apporter mon aide".



Draps blancs



Le camion, qui roulait vraisemblablement à vive allure, s'est écrasé contre le mur d'un pont piétonnier, selon des habitants. Il a fait un tonneau d'une telle violence que la remorque s'est brisée en deux et le toit s'est détaché.



Les habitants se sont improvisés sauveteurs, tentant d'atteindre comme ils le peuvent les migrants dans la remorque. Ils ont placé en ligne sur l'asphalte les corps de ceux qui sont décédés, les recouvrant de draps blancs. Aux survivants, ils proposent de l'eau et offrent leurs téléphones portables pour qu'ils appellent chez eux, constate l'AFP.



"Ceux de l'immigration sont arrivés et nous ont dit d'aider à récupérer les sacs pour trouver des documents d'identification", explique Sabina. "Nous les avons mis de côté, les avons empilés et ils les ont emportés".



"Il y avait énormément de gens à terre, certains étaient déjà morts. Avec d'autres gars on a fait ce qu'on a pu pour aider les secouristes à sauver ceux qui donnaient encore des signes de vie", raconte de son côté Isaias Diaz, arrivé sur place quelques minutes après le drame.



"J'ai vu cinq ou six enfants blessés. Des gens avec des blessures aux jambes, aux côtes, à la tête, au cou, partout", poursuit-il, très éprouvé.



D'autres habitants affirment que le chauffeur du camion et une personne qui l'accompagnait, ensanglantés, ont pris la fuite en titubant après l'accident. Une patrouille de police finit par faire son apparition. Les agents se bornent à dire qu'ils attendent l'arrivée "le plus vite possible" des ambulances.



"Les lamentations, la douleur, le désespoir", ajoute Isaias Diaz. "C'était épouvantable, vraiment".

190.000 migrants comptabilisés par les autorités mexicaines



Le transport de migrants par camion est l'une des méthodes les plus courantes utilisées par les passeurs pour parvenir à la frontière Nord du pays et tenter d'entrer aux Etats-Unis. D'autres migrants préfèrent traverser le pays en "caravane" à pied, et en profitent pour revendiquer leurs droits.



L'accident a eu lieu le jour même où deux premiers migrants ont été renvoyés des Etats-Unis vers le Mexique en vertu d'un programme mis en place à l'époque de l'ex-président Donald Trump, suspendu par Joe Biden, mais réactivé sur décision de la Cour suprême américaine.



Plus de 190.000 migrants ont été comptabilisés par les autorités mexicaines entre janvier et septembre, soit trois fois plus qu'en 2020. Quelque 74.300 personnes ont été expulsées.



Les Etats-Unis ont quant à eux enregistré l'entrée illégale de 1,7 million de personnes en provenance du Mexique sur leur territoire entre octobre 2020 et septembre dernier, un record.