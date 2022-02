"Non à la guerre", "catastrophe", "douleur": des célébrités russes s'indignent contre la guerre en Ukraine sur les réseaux sociaux

(c) Facebook @Oxxxymiron

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ce jeudi, les célébrités du monde entier ont réagi, condamnant les agissements de Vladimir Poutine. Il en va de même pour les célébrités russes qui appellent à la paix entre les deux pays.

Au péril de leur vie et au risque d'écourter leur carrière, de nombreuses personnalités russes se sont indignées contre la guerre en Ukraine publiquement sur les réseaux sociaux. "Peur et douleur. Non à la guerre", a publié sur Instagram Ivan Urgant, animateur des programmes télévisés de fin de soirée en Russie.

Oxxxymiron, rappeur russe très populaire dans le pays, a déclaré dans une vidéo, être "contre cette guerre que la Russie déclenche contre l'Ukraine". "Une catastrophe et un crime", selon lui. Le comédien Maxime Galkine a lui aussi réagi sur son compte Instagram: "Il ne peut pas y avoir de guerre juste. Non à la guerre !"

Le joueur d'échecs le mieux classé de Russie, Yan Nepomniachtchi, a tweeté ce jeudi, jour de l'intervention russe: "L'histoire a connu de nombreux jeudis noirs. Mais aujourd'hui est plus sombre que les autres". Et la correspondante Elena Tchernenko de Kommersant, un quotidien considéré comme étant proche du pouvoir, a elle organisé une pétition contre la guerre, signée par une centaine de personnes.

Déjà des répercussions sur leur carrière

En affichant leurs avis publiquement, les célébrités du pays ont pris un gros risque. Mais elles n'ont pas franchi la limite: le nom du président russe Vladimir Poutine n'a pas été directement mentionné. Cela n'a pas empêché les répercussions pour autant: le show d'Ivan Urgant a été déprogrammé vendredi. Les raisons officielles avancent un changement de grille lié à la situation actuelle, mais il se pourrait que ce soit lié à son intervention sur Instagram.

La journaliste Elena Tchernenko s'est, elle, vu retirer son accréditation au ministère des Affaires étrangères pour "manque de professionnalisme", a-t-elle relaté sur Telegram.

Environ 3.000 manifestants russes arrêtés en Russie depuis le début de la guerre

Le soutien à Vladimir Poutine semble beaucoup moins important et plus fragile qu'en 2014, date à laquelle la Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée. Des centaines d'artistes avaient alors accepté de signer une pétition organisée par le ministère de la Culture pour soutenir l'opération.

Jeudi dernier (24 février), quand Vladimir Poutine a lancé l'offensive en Ukraine, des milliers de Russes ont manifesté un peu partout dans le pays, à peine quelques heures après l'invasion. En une journée, près de 1.800 personnes ont été arrêtés par Moscou, selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme. Au cinquième jour, on estime que plus de 3.000 manifestants russes se sont fait arrêtés par les forces de l'ordre.

> Toute l'actualité liée au conflit en Ukraine