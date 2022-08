"Notre façon de combattre la malnutrition": à Madagascar, des chercheurs sont convaincus que les insectes sont la solution du futur

On parle de séchresse en Belgique, mais cela n'a rien à voir avec celle qui sévit à Madagascar. Depuis des années, les récoltes sont maigres sur l'île. Des chercheurs sont convaincus que les insectes sont la solution du futur. Ils utilisent 80 espèces pour lutter contre la famine et améliorer les cultures.

A Tananarive, sur l'île de Madagascar, un élevage de criquets est destiné à l’assiette. C'est l’une des nombreuses espèces que l’on trouve là-bas. Depuis 3 ans, des chercheurs travaillent pour sécher et préparer au mieux toute une série d’insectes comestibles. "Maintenant, on multiplie les produits et on les améliore. On cherche les moyens d’avoir le matériel nécessaire pour augmenter notre production. Ce sera notre façon de combattre la malnutrition à Madagascar", explique Irina Andrianavalona, responsable de la production.

La plus grande île de l’Océan Indien est en première ligne face au réchauffement climatique. Confrontés à une sécheresse dramatique, les habitants du Sud du pays ne parviennent plus à se nourrir. Les insectes sont riches en protéine, et leur élevage nécessite peu d’eau. La production à grande échelle est d’autant plus intéressante que les Malgaches consomment des insectes, depuis toujours. "On sait que les Malgaches ont leurs préférences, selon les régions. Par exemple, au nord, certains insectes sont plus populaires que la viande. Notre rôle, c’est de s’assurer que les insectes soient toujours disponibles et en quantité suffisante", souligne Tanjona Ramiadantsoa, directeur scientifique de "Valala Farms".

Ces insectes ne servent pas seulement à nourrir les habitants et les animaux. Ils sont aussi utilisés pour fertiliser les terres en adaptant les types d’engrais à base d’insectes aux différentes cultures. Un espoir immense pour un pays en proie à la première famine climatique de l’histoire, selon les Nations Unies.