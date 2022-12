"Nous avions invité à prier pour lui": les évêques de Belgique "émus" par le décès du pape émérite

Les évêques de Belgique expriment leur communion et leur émotion samedi, après l'annonce du décès du pape émérite Benoît XVI. "Depuis quelques jours, nous savions que sa santé s'était détériorée et avions invité à prier pour lui", indiquent-ils dans un communiqué de presse. "Nous redisons au pape François notre communion dans la prière pour le repos du pape émérite Benoît XVI."

Les évêques de Belgique soulignent "l'amour de l'Église" catholique et la "mission accomplie" du pape de 2005 à 2013, "dans un monde et une Église en pleine mutation". Ils avaient rendu visite à Benoît XVI en mai 2010 et se souviennent de sa "grande cordialité" lors de l'audience.

"Le pape avait évoqué la sainteté du Père Damien en nous invitant à proposer son exemple aux prêtres et aux religieux. Le pape Benoît XVI avait également tenu à envoyer ses encouragements aux prêtres, religieux et religieuses, diacres et responsables pastoraux, souvent surchargés."