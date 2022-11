"Nous avons perdu une génération entière d'éléphants": le Kenya fait face à une vague de sécheresse intense, la plus importante depuis 40 ans

Au Kenya, les conséquences du changement climatique se font déjà ressentir. Le pays africain, notamment reconnu pour ses safaris, doit faire face à une sécheresse intense: plus de 200 éléphants sont morts en 9 mois...

Les éléphanteaux et les adultes déshydratés peinent à boire de l'eau. Certains luttent pour se tenir debout mais s'effondrent. D'autres sont sans vie au milieu des autres... "Cette sécheresse, en un mot, c'est catastrophique", s'indigne Samson Lenjir, coordinateur du programme des éléphants du WWF.

Les régions situées au nord et au sud du Kenya sont les plus touchées par la sécheresse. Elles abritent également la majeure partie des éléphants du pays. Entre le mois de février et le mois d'octobre, le manque d'eau en a tué 205. "Nous avons perdu une génération entière d'éléphants. Et si nous en perdons une entière et que la période de gestation prend 2 à 3 ans, eh bien on parle d'une période de 8 ans. Alors qu'est-ce que ça nous dit sur le plan écologique?", s'insurge Samson Lenjir.

4 saisons consécutives de pluie insuffisante ont créés les conditions les plus sèches depuis 40 ans. Une importante mortalité de la faune, principalement chez les espèces herbivores en raison de l'épuisement des ressources alimentaires et des pénuries d'eau.

"Nous envisageons également de fournir de l'eau à nos communautés autour des parcs et des réserves parce que leur bétail a été affecté. Non seulement de l'eau mais aussi du foin pour le pâturage et pour le bétail", a annoncé Peninah Malonza, ministre kenyane du tourisme.

L'annonce des conséquences sur la faune sauvage au Kenya intervient quelques jours seulement avant le début de la COP 27, la conférences des Nations Unies sur le climat, qui débute ce dimanche en Egypte.