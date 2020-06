"Nous ne voulons pas de vous ici": cette femme est victime d'une agression raciste alors qu'elle fait du sport dans un parc aux USA (vidéo)

Alors qu'elle s'entraînait dans un parc de Los Angeles, une jeune femme d'origine asiatique a été victime d'une agression raciste. Une dame s'en est violemment prise à elle.

Ce mercredi, dans un parc californien, une femme s'entraînait. Alors qu'elle fait des exercices sur un escalier, une dame plus âgée semble passer plusieurs fois à côté d'elle, finissant par la bousculer. La jeune femme s'exclame alors "Jésus" et la dame commence à l'agresser. "La prochaine fois que vous me parlez comme ça, vous allez vous faire botter les fesses par ma famille. Ils vont vous b***", répète-t-elle plusieurs fois.

La victime demande alors ce qu'elle a fait pour provoquer cette réaction. La dame âgée s'énerve encore plus. "Dégagez de ces escaliers, vous croyez qu'ils sont tous à vous ? Pourquoi vous n'allez pas ailleurs ? Pour vous n'allez pas à la salle de sport ? Ce n'est pas juste à vous!"

"Quittez ce monde, quittez ce pays. Retournez dans n'importe quel p*** de pays asiatique d'où vous venez", a encore lancé la dame. La jeune femme, sous le choc, explique avoir été incapable de réagir sur le moment même. Mais toute la scène a été filmée car elle enregistrait sa séance de sport.

En partant après cette agression, la dame a continué à lui crier dessus. "Qui porte du noir sous le soleil californien ? Etes-vous idiote ? Sérieusement ?" La jeune femme a expliqué qu'elle avait peur de retourner dans ce parc depuis cet incident.