"Nous voulons nous exprimer avec amour": des dizaines de personnes font du yoga pour dénoncer le mur qui sépare le Mexique et les Etats-Unis (vidéo)

Des dizaines d'habitants de Ciudad Juarez se sont levés tôt dimanche matin pour suivre un cours de yoga au bord du Rio Bravo, à la frontière américaine du Mexique.

Leur volonté ? Avoir une frontière unie sans murs. "Aujourd'hui, nous avons croisé l'énergie entre Juarez et El Paso en participant à une union et une rencontre à travers le yoga. Notre objectif est d'inviter les familles afin qu'elles s'unissent et de nous exprimer avec amour en disant que nous sommes plus nombreux encore à vouloir Juarez plein d'harmonie, de prospérité et sans murs", a déclaré Mauricio Rivera, instructeur de yoga.





Le yoga, une discipline qui remonte à des milliers d'années, a acquis une immense renommée internationale au cours des dernières décennies en tant que régime holistique pour l'esprit et le corps.





La séance de yoga a débuté par un exercice de respiration, suivi d'étirements et de diverses autres postures.