"Nous voyions la mort en face": Delhi sous le choc après les violences intercommunautaires

L'odeur de brûlé saisit les narines, les ruelles sont inondées de l'eau des pompiers rendue noire par les cendres: dans les faubourgs du nord-est de New Delhi, les ruines laissées par les violences intercommunautaires qui ont fait 27 morts sont encore fumantes.

Des émeutiers armés de pierres, de sabres et parfois d'armes à feu ont semé le chaos et la terreur depuis dimanche dans des quartiers populaires de la capitale indienne, éloignés d'une dizaine de kilomètres du centre.

Des heurts entre partisans et opposants d'une loi controversée sur la citoyenneté, jugée discriminatoire envers les musulmans par ses détracteurs, ont dégénéré en affrontements communautaires entre hindous et musulmans.

"Ces derniers jours, la panique était telle que je ne pouvais pas sortir de ma maison. J'avais peur que des gens viennent chez moi, jettent des pierres, mettent le feu à mes véhicules. Ils sont capables de tout", raconte à l'AFP Sachin Sharma, un habitant hindou du quartier.

Mercredi matin, aucun nouvel incident n'est signalé mais l'atmosphère est lourde et la tension palpable. La nuit précédente a encore été agitée par des échauffourées. Terrés chez eux, les habitants sont sur les nerfs.

Des carcasses de véhicules brûlés continuent de fumer légèrement. Certaines rues sont jonchées de briques, de panneaux abattus, de morceaux de tôle, et témoignent de l'intensité de trois jours de guérilla urbaine.

Lourdement vêtus d'équipements antiémeute, les policiers sont déployés en nombre. À coup de lances à eau, les pompiers s'affairent à éteindre les derniers foyers d'incendie qui ont ravagé des dizaines de bâtiments et commerces.

"Nous sommes heureux que la police soit enfin venue et patrouille dans les rues. Les deux derniers jours, il n'y avait aucune présence policière", dit à l'AFP Mohammed Chand, un habitant musulman du quartier.

"Nous avions tous peur de mourir. Nous voyions la mort en face", ajoute-t-il.

Dans cette zone périphérique de la mégapole où résident beaucoup de travailleurs migrants pauvres, nombre d'entre eux ont choisi de partir pour se mettre en sécurité dans leur village.

- Mosquée vandalisée -

D'autres habitants ont trouvé refuge ailleurs en ville pour échapper à une nuit de terreur, comme la famille de Nahid, une étudiante de 22 ans.

"Il y avait des hommes qui criaient 'Loué soit le dieu Ram' et nous avons quitté nos maisons en pleine nuit. Nous ne sommes revenus chez nous que le matin et nous avons vu que la police était déployée", relate-t-elle.

Lors de multiples incidents rapportés par la presse indienne, des groupes armés hindous s'en sont pris à des lieux et à des personnes identifiés comme musulmans, criant le slogan religieux "Loué soit le dieu Ram".

Un drapeau hindou, représentant le dieu-singe Hanuman, flotte au sommet d'une mosquée de quartier pillée et calcinée. Des vidéos tournées la veille et circulant sur les réseaux sociaux, dont l'AFP a vérifié l'authenticité, montrent des hommes grimpant au minaret pour y arracher le haut-parleur du muezzin et y installer le drapeau, sous les vivats.

Mohammad Muslim, un résident du quartier, a extrait un Coran en feu de l'édifice religieux. "Vous pouvez voir que mes mains sont devenues noires pour avoir porté le Coran brûlé", montre-t-il.

Cette flambée de violence est l'un des pires embrasements qu'ait connu la capitale depuis des décennies. Elle survient dans un contexte de crispation politico-religieuse dans le pays d'Asie du Sud, où les nationalistes hindous du Premier ministre Narendra Modi sont au pouvoir depuis 2014 et ont été largement réélus l'année dernière.

Le chef de gouvernement est confronté depuis décembre à un tenace mouvement de contestation contre une nouvelle législation qui facilite l'attribution de la citoyenneté indienne à des réfugiés, mais pas aux musulmans.

Ce texte a cristallisé les craintes de la minorité musulmane d'être reléguée au rang de citoyens de seconde classe, dans cette nation où les hindous représentent 80% de la population.

"Les maisons de nos frères hindous ont été attaquées par des lanceurs de pierres, et les maisons de nos frères musulmans ont aussi été attaquées", constate Mohammed Chand. "Depuis notre enfance, nous n'avions jamais eu vent d'une telle violence entre hindous et musulmans."