"Oh mon Dieu! Je tremble": Une conductrice de bus sauve un bébé sur un viaduc autoroutier à Milwaukee (vidéo)

Une conductrice de bus a sauvé un bébé à Milwaukee, le 22 décembre 2018. Ce jour-là, la petite fille était sans surveillance sur un viaduc autoroutier lorsque Irena Ivic l'a aperçue. La femme, consciente du danger, a arrêté son véhicule et a couru vers l'enfant pour la mettre en sécurité. Elle a pris la fillette dans ses bras et est retournée dans le bus. "Oh mon Dieu! Je tremble", s'est exclamée la conductrice sous le choc. Une des passagères n'a pas hésité à retirer sa veste pour couvrir la petite fille frigorifiée en attendant l'arrivée de la police.



L'enfant était restée seule dehors sous des températures glaciales durant un bon moment. La police a déclaré que la fillette avait été laissée à l'extérieur par sa mère. Cette dernière souffrirait d'une maladie mentale. Les agents ont remis le bébé à son père.

Les images de vidéosurveillance ont été dévoilées par le Milwaukee County Transit System.