"On a été ridicule", estime le sélectionneur de la Tunisie

(Belga) "On a été ridicule", a déclare le sélectionneur tunisien Nabil Maaloul après la défaite de son équipe 5-2 face aux Diables Rouges samedi à Moscou dans le cadre de la 2e journée du groupe G de la Coupe du monde de football.

"Vu le score et la physionomie du match, on a été ridicule. C'est ce que je pense sincèrement", déclare Nabil Maaloul. "Prendre une débâcle 5-2, c'est ridicule. C'est vrai qu'on n'a pas été trop ridiculisé sur le terrain, dans le jeu, quand on voit la moyennes de possession de balle et le nombre d'occasions, mais athlétiquement, on n'a pas suivi. Le premier but tombe dans les premières minutes du match. C'est surtout le 3e but qui a faussé le jeu pour nous. On dominait, on voulait revenir au score et là, le bloc s'est un peu effrité. Et c'est difficile de contrer des joueurs comme Lukaku, Hazard ou Mertens qui sont capables de faire la différence à tout moment. Comme prévu, ce fut un match très difficile, nous savions que la Belgique allait être un adversaire difficile, nous nous sommes excusés auprès des supporters tunisiens qui étaient nombreux dans le stade aujourd'hui. Mais on arrivera à régler ça pour le prochain match". La Tunisie, qui avait été battue 2-1 par l'Angleterre dans son premier match, affrontera le Panama jeudi. (Belga)