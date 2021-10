"Pandora Papers": 1.200 Belges et plusieurs chefs de gouvernement épinglés pour évasion fiscale

Un disque dur, contenant plus de 11,9 millions de documents datés de 1996 à 2020, s'est retrouvé entre les mains du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), dont font notamment partie, pour la Belgique, Le Soir, De Tijd et Knack. Dans ces documents qui contiennent quelques précieux secrets figurent plus de 29.000 bénéficiaires de sociétés écrans, dont 1.200 Belges, rapportent ces médias dimanche soir.



"C'est plus du double que lors des Panama Papers, qui avaient déjà secoué la planète en 2016. Parmi ces bénéficiaires, 35 chefs d'Etat, 133 milliardaires, quelques stars du ballon rond, de grands criminels, une poignée de figures du show-biz et une majorité d'inconnus", écrit notamment Le Soir.

Côté belge, 1.217 personnes de nationalité belge ou résidents du Royaume ont été identifiés. Trente-trois de ces noms figuraient déjà dans les Panama Papers. Ces profils sont variés, allant "du pharmacien à la retraite dont l'épouse vend des lunettes au dealer de hasch, dont le casier judiciaire est déjà bien garni, jusqu'au couple à la tête de salons de coiffure sur la Côte à l'huissier de justice déjà condamné pour escroquerie. Sans oublier ce jeune millionnaire ayant fait fortune grâce aux bitcoins", selon Le Soir. Sur la scène internationale, on retrouve notamment le Roi de Jordanie, les présidents ukrainien, azéri, kényan et équatorien, le Premier ministre tchèque ou l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair.