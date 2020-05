"Pas d'inquiétude Covid au lac des Ozarks": vidéo interpellante d'une fête dans une piscine aux Etats-Unis

Une vidéo de centaines de personnes en maillots de bain et coude-à-coude, buvant des cocktails sous le soleil dans une piscine du Missouri aux Etats-Unis, a été vue plus de 17,5 millions de fois depuis samedi, alimentant les craintes d'un relâchement précipité alors que le Covid-19 menace toujours.

La scène s'est passée samedi dans un bar-restaurant doté d'une piscine peu profonde au bord du lac des Ozarks, un grand réservoir créé dans les monts Ozarks, dans le centre du pays. "Pas d'inquiétude Covid au lac des Ozarks", a tweeté Scott Pasmore, un journaliste de télévision, en filmant l'effervescence depuis une terrasse du bar, des centaines de personnes, gobelets à la main, dans l'eau jusqu'à la taille.

L'Etat du Missouri a levé le 4 mai une partie des restrictions sur les rassemblements et les bars et les restaurants, mais les consignes obligatoires de distanciation physique n'étaient à l'évidence pas respectées.

Le Missouri est parmi les Etats américains les moins touchés par le nouveau coronavirus, avec 12.000 cas et 681 décès, selon les chiffres de l'Etat. Le comté de Miller, où se situe le bar, n'a enregistré que quatre cas.

Mais l'inquiétude est vive aux Etats-Unis, où le déconfinement a commencé dans les 50 Etats mais où le virus reste actif dans plusieurs régions. Plus de 30.000 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le 1er mai dans le pays, et plus de 600.000 contaminations ont été détectées.

Les 100.000 décès au total devraient être atteints dans les prochains jours. Le long week-end qui s'achève lundi, jour férié du Memorial Day, marque traditionnellement le début de l'été aux Etats-Unis. Des milliers d'Américains se sont rendus sur les plages, souvent en respectant la distanciation physique, avec ou sans masques.