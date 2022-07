"Pas suffisant": au Canada, des autochtones attendent davantage du pape

Sous une tente, devant le sanctuaire catholique qui accueille le pape François au Québec, un guérisseur fait brûler des feuilles de sauge en agitant de la fumée avec une plume, un rituel autochtone pour guérir les traumatismes. Face à lui, une femme pleure.

La douleur des survivants des "pensionnats pour indiens" est au cœur du voyage du pape au Canada mais ils sont nombreux à estimer que les excuses papales ne suffisent pas, notamment parmi les jeunes générations.

"Pour moi, ce n'était pas suffisant", affirme à l'AFP Abigail Brooks, 23 ans, membre de la Première nation Saint Mary's, de la province voisine du Nouveau-Brunswick, dans l'est du pays, peu avant l'arrivée du souverain pontife au sanctuaire Saint-Anne-de-Beaupré, sur les rives du fleuve Saint-Laurent.

Si elle "accepte" ses excuses, elle regrette qu'il n'ait pas "nommé les abus sexuels qui étaient omniprésents dans les pensionnats" gérés en majorité par l'Eglise catholique, où quelque 150.000 enfants ont été placés de force entre la fin du XIXe siècle et les années 1990.

Elle souhaiterait aussi "avoir accès aux archives" et qu'il rende les objets d'art autochtones conservés au Vatican. "Ils en ont tellement depuis si longtemps, ça fait partie de la réconciliation de récupérer ce qui nous appartient", dit-elle, vêtue d'une robe traditionnelle considérée comme ayant des vertus guérissantes selon les rites autochtones.

Dans la foule, ils sont encore nombreux à porter un T-shirt, sweat ou foulard orange avec la mention "Every child Matters" ("chaque enfant compte"), en souvenir des jeunes - au moins 6.000 - qui ne sont jamais revenus des pensionnats, victimes de maladie, de malnutrition ou de maltraitance.

Parmi les fidèles, la plupart assez âgés, réunis sous le soleil en présence de nombreux policiers, certains tiennent entre leurs mains une photo d'un proche disparu.

- "Je ne guérirai jamais" -

"Il est important que le pape se souvienne des survivants quand il va rentrer à Rome", estime Ghislain Picard, chef des communautés autochtones du Québec et du Labrador.

"La vérité est enfin au grand jour avec toutes les souffrances accumulées, toute la honte aussi. Aujourd'hui, on peut enfin pointer du doigt les fautifs, autant l'Eglise que les gouvernements de l'époque", ajoute auprès de l'AFP l'homme aux cheveux blancs, vêtus d'une chemise vichy et d'un gilet traditionnel.

"La religion a toujours eu un poids considérable, même au niveau politique, donc on demande aussi la révocation de la bulle papale", une autre étape importante de la réconciliation.

Un point de crispation pour de nombreux autochtones. Pendant la cérémonie jeudi, une banderole, sur laquelle on pouvait lire "Révoquez la doctrine", a été brièvement déployée pour réclamer ce changement, en référence aux édits papaux du XVe siècle qui autorisaient les puissances européennes à coloniser les terres et les peuples non chrétiens.

Le pape François n'a encore fait aucune déclaration à propos de cette doctrine, ni de la possibilité de rendre des artefacts. Et malgré les demandes répétées de nombreux survivants, le chef spirituel des 1,3 milliard de catholiques n'a pas demandé pardon au nom de l'Église, mais pour le mal commis par "certains chrétiens".

Le Premier ministre Justin Trudeau a expliqué jeudi dans un communiqué avoir discuté avec le pape de la "nécessité" pour l'Église de "prendre des mesures concrètes pour rapatrier les artefacts autochtones, donner accès aux documents sur les pensionnats, aborder la doctrine de la découverte" mais sans donner plus de détails.

Et si le pape a estimé que les excuses n'étaient pas un "point final" mais le "point de départ", il n'a pas précisé quelles autres mesures il pourrait prendre.

Certains survivants n'hésitent pas à dire qu'il est déjà trop tard pour eux. Jimmy Papatie, 58 ans, qui a raconté les sévices et viols subis dès son plus jeune âge dans un pensionnat du nord du Québec, a confié à l'AFP avoir "vécu toute sa vie dans la peur à cause de son séjour au pensionnat".

"Je suis convaincu que je ne guérirai jamais", lâche-t-il en larmes. "La visite du pape... si les gens ont besoin de l'entendre, tant mieux. Mais moi, ça ne me guérira pas."