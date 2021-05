Le fondateur de Tiktok quitte la présidence pour aller "rêvasser"

Il est l'un des hommes les plus riches de Chine, largement grâce au succès mondial de TikTok. Mais à 38 ans, Zhang Yiming va quitter la présidence du géant chinois de l'internet ByteDance.

En 2016, c'est la consécration avec le lancement de TikTok, puis le rachat et l'absorption pour 1 milliard de dollars de Musical.ly, application de partage de musique, majoritairement présente aux Etats-Unis. TikTok, et son milliard d'utilisateurs, devient un phénomène de société et fait fureur chez les jeunes du monde entier avec un concept simple: des vidéos brèves faisant la part belle aux sujets musicaux, filmées face caméra ou sous forme de chorégraphies, à l'aide d'un smartphone. "Ce succès énorme et immédiat illustre la pertinence de sa stratégie ciblée sur les consommateurs", en l'occurrence des jeunes désireux de communiquer de façon "plus directe et expressive", observait en 2019 Bo Ji, de l'Ecole de commerce Cheung Kong.

Zhang Yiming ne se voit pas l'âme d'un dirigeant

"En réalité, je ne possède pas les qualités requises du dirigeant idéal (...) Je ne suis pas très sociable, je préfère les activités solitaires comme aller sur internet, lire, écouter de la musique et rêvasser", écrit Zhang Yiming, dans une lettre adressée à ses salariés.

M. Zhang passe la main à Liang Rubo, co-fondateur de ByteDance et jusqu'ici responsable des ressources humaines. Les deux associés se sont rencontrés sur les bancs de la prestigieuse Université de Nankai à Tianjin (nord). C'est sur le campus de cette ville portuaire que l'étudiant se fait un nom en aidant à installer les ordinateurs de ses camarades.

En quittant la présidence de Bytedance, Zhang Yiming ne coupe pas pour autant les liens avec le groupe. Il espère désormais avoir une "vision plus objective de l'entreprise" et entend réfléchir à sa "stratégie à long terme". ByteDance emploie plus de 60.000 personnes dans 30 pays. Zhang Yiming avait annoncé l'an dernier le recrutement de 40.000 salariés supplémentaires.