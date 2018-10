"Qu'est-ce qui est raciste?" Une célèbre animatrice américaine approuve le "black face" et provoque un déluge de critiques

Megyn Kelly, l'un des visages les plus connus de la télévision américaine, ne reviendra plus sur NBC après un déluge de critiques provoqué par ses commentaires approuvant le "blackface", le fait de se grimer en noir, a fait savoir la chaîne dans la nuit de vendredi à samedi. On ignore si elle a été licenciée ou si elle a démissionné.

Lors d'une rubrique consacrée aux costumes d'Halloween mardi dans l'émission "Megyn Kelly Today", la présentatrice de 47 ans s'était demandé si le "blackface" - une tradition raciste renvoyant historiquement à la ségrégation quand des comédiens blancs se maquillaient en noir pour se moquer des Afro-Américains- était systématiquement problématique.



"Qu'est-ce qui est raciste?", avait-t-elle interrogé. "Vous vous attirez des ennuis si vous êtes Blanc et que vous vous grimez en noir pour Halloween ou si vous êtes Noir et que vous vous maquillez en blanc pour Halloween", avait-t-elle poursuivi, à quelques jours de la grand-messe populaire du déguisement aux Etats-Unis.

"Quand j'étais gamine, c'était OK tant qu'on se déguisait en personnage", avait-t-elle ajouté, avant de présenter ses excuses le lendemain. Ancienne figure de proue de la chaîne conservatrice Fox News, Megyn Kelly a rejoint NBC en début d'année 2017.