"Qui est-elle?": la même femme aperçue à plusieurs reprises lors de discours de Poutine, a-t-il recours à des figurants?

Vladimir Poutine a promis de gagner la guerre en Ukraine dans ses vœux du nouvel an. Durant cette cérémonie, un détail en a interpellé certains. Ils ont remarqué que les soldats qui entouraient le président russe avaient déjà paradé à ses côtés dans d'autres circonstances et dans d'autres tenues. Alors Vladimir Poutine a-t-il recours à des figurants ? Pourquoi cette mise en scène ?

C'était un discours du Nouvel An parfaitement orchestré... Derrière Vladimir Poutine, des militaires impassibles. On dirait presque un tableau, mais à l'intérieur, un détail interroge des journalistes du monde entier : la présence d'une femme blonde. Selon plusieurs médias, il s'agirait de Larisa Sergukhina, présente lors de nombreuses sorties officielles du président russe. Elle avait été vue derrière lui, habillée en militaire, où à ses côtés dans une église en 2016.

Parfois très proche de Vladimir Poutine, elle serait une élue de la Douma, également membre du parti du chef de l'Etat. "On a retrouvé trois vidéos au minimum où elle jouait la vendeuse de glace à deux reprises sur un grand rassemblement d'aviation militaire. Sur une autre vidéo, elle jouait soi disant une femme ou quelqu'un qui travaillait sur un bateau de pêche", note Serguei Jirnov, ancien officier du KGB soviétique.

Alors s'agit-il d'une figurante? C'est en tout cas ce que semble se demander une journaliste américaine sur Twitter. "C'est fascinant... Qui est-elle ? Une garde du corps ? Ou une actrice ?", a écrit Clarissa Ward sur le réseau social.

Mais une chose est sûre : cette femme n'est pas la seule à répéter les apparitions derrière le chef de l'Etat. Mais pourquoi de telles mises en scène ? "Il se sent quand même menacé directement physiquement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont ont intérêt à l'éliminer là où il est. Et donc cette paranoïa de Poutine fait qu'il ne peut tolérer maintenant, dans son entourage direct et physique, que les personnes sur lesquelles il peut compter à 200%", poursuit Serguei Jirnov.

Sur les réseaux sociaux, ses apparitions font beaucoup réagir. Certains prétendent aussi qu'il s'agit de deux femmes complètement différentes. L'idéal serait qu'elles soient aperçues dans la même pièce. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant.