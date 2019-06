"Sabotage diplomatique", répond l'Iran à Washington qui l'accuse d'attaques en mer d'Oman

(Belga) Les accusations américaines rendant Téhéran responsable des attaques ayant visé jeudi deux pétroliers en mer d'Oman sont "sans fondement", a réagi vendredi l'Iran, accusant Washington de "sabotage diplomatique".

"Que les Etats-Unis aient immédiatement sauté sur l'occasion pour lancer des allégations contre l'Iran (sans) le début d'une preuve fondée ou circonstancielle fait apparaître en pleine lumière le fait que (Washington et ses alliés arabes) sont passés au plan B: celui du sabotage diplomatique (...) et du maquillage de son #TerrorismeEconomique contre l'Iran", écrit le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif sur Twitter. Les accusations du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo sont "sans fondement" déclare par ailleurs un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères. "Accuser l'Iran pour les accidents suspects et malheureux dont ont été victimes les pétroliers est apparemment ce qu'il y a de plus simple à faire pour M. Pompeo et les autres autorités américaines", déclare le porte-parole du ministère, Abbas Moussavi, dans ce communiqué. M. Moussavi souligne au contraire que son pays, "responsable d'assurer la sécurité dans le détroit d'Ormuz", est venu "en aide" aux navires en détresse et a "sauvé" leur équipage. "Le gouvernement des Etats-Unis estime que la République islamique d'Iran est responsable des attaques de ce jour en mer d'Oman", a lancé jeudi M. Pompeo lors d'une allocution solennelle, accusant Téhéran de vouloir empêcher le passage du pétrole par le détroit d'Ormuz pour perturber le marché mondial. Il a évoqué à l'appui de ses accusations des informations recueillies par les services de renseignement, "les armes utilisées", les précédentes attaques contre des navires et le fait qu'aucun des groupes alliés de l'Iran dans la région n'ait selon lui les moyens d'atteindre "un tel niveau de sophistication". (Belga)