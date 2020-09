"Scandaleux, mépris total": Kamala Harris ulcérée par Trump et sa gestion de la crise sanitaire aux USA

La candidate démocrate à la vice-présidence des États-Unis Kamala Harris n’a pas mâché ses mots au sujet de Donald Trump, lors d’une conférence jeudi soir.

Au lendemain des révélations du journaliste américain Bob Woodward, qui affirme que Trump savait bien avant le premier cas de décès dû au coronavirus aux USA, que la maladie était dangereuse, et l’a plusieurs fois minimisée publiquement, Kamala Harris n’a pu s’empêcher de commenter la gestion de son rival.

"Nous avons sans cesse des exemples qui prouvent que cette personne n’est pas concernée par la santé, la sécurité et le bien-être des Américains, et est franchement engagée dans un mépris total pour les vies et la santé de notre population. Je trouve ça tellement scandaleux", a-t-elle déclaré.

La candidate démocrate était invitée à un débat avec des leaders de la communauté afro-américaine en Floride, et a pu également discuter des droits et des discriminations envers la communauté noire aux États-Unis.