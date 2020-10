"Seul au monde", un touriste bloqué au Pérou a reçu l’autorisation de visiter le Machu Picchu

La citadelle inca du Machu Picchu, site touristique majeur du Pérou, a rouvert après des mois de fermeture à cause du coronavirus, mais pour un seul visiteur: un Japonais bloqué dans le pays par la pandémie mondiale.



"La première personne sur Terre de retour au Machu Picchu depuis le confinement, c'est moi!" a écrit Jesse Katayama sur son compte Instagram, où il a publié des photos de lui devant le site désert.



"C'est vraiment incroyable! Merci" a-t-il ajouté dans une vidéo publiée sur les pages Facebook de l'autorité locale du tourisme de la région andine de Cuzco.

Le touriste de 26 ans est coincé au Pérou depuis mars. Il avait acheté un ticket d'entrée pour le Machu Picchu quelques jours avant que le pays ne déclare un état d'urgence sanitaire, fermant ses sites touristiques et ses frontières.



Sa situation a fini par attirer l'attention des autorités locales, qui lui ont ainsi accordé un droit d'entrée unique pour la célèbre citadelle.



Plusieurs sites archéologiques de la région de Cuzco doivent rouvrir à compter de jeudi avec un strict protocole sanitaire, mais il faudra probablement attendre novembre pour le Machu Picchu, avait annoncé la semaine dernière le ministre péruvien de la Culture.



Comptant 33 millions d'habitants, le Pérou est le troisième pays d'Amérique latine en termes de décès liés au Covid-19, derrière le Brésil et le Mexique. Le pays connaît le taux de mortalité le plus élevé au monde par rapport au nombre de ses habitants.