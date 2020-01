"Star Wars" garde la tête du box-office nord-américain

Les droïdes R2-D2 (gauche) et C-3PO à la première du dernier opus de "Star Wars", en CalifornieVALERIE MACON

La saga planétaire "Star Wars" a continué à mener la course à la vitesse de la lumière ce week-end, en conservant de loin la tête du box-office nord-américain grâce à son dernier opus, "L'Ascension de Skywalker", selon des chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Le long-métrage de Disney, qui clôt la franchise vieille de 42 ans, a récolté 33,7 millions de dollars de vendredi à dimanche. Il a ainsi engrangé au total en trois semaines quelque 451 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada.

Derrière cette première place, Sony a aussi réalisé un très bon week-end en qualifiant dans le Top 5 les trois films suivants.

"Jumanji: next level", mettant en scène des jeunes propulsés dans un jeu vidéo, s'accroche ainsi à la deuxième place, avec des recettes de 26,5 millions de dollars pour le week-end.

Sur la troisième marche du podium, "Les Filles du Docteur March", nouvelle adaptation du roman de Louisa May Alcott, avec notamment Emma Watson et Meryl Streep, a réuni 13,6 millions de dollars pour sa deuxième semaine (et près de 60 millions au total depuis sa sortie).

Nouveauté de la semaine, le film d'horreur "The Grudge" est classé quatrième, avec 11,3 millions de dollars engrangés. Il s'agit d'une nouvelle version d'un film d'horreur japonais sorti en 2002.

Il est au coude-à-coude avec "La Reine des Neiges 2", en cinquième place. Le film d'animation de Disney, qui suit l'histoire de la famille royale d'Arendelle, a encore récolté pour sa septième semaine quelque 11,3 millions de dollars.

Voici le reste du Top 10:

6. "Les Incognitos": 10,1 millions de dollars ce week-end (46,7 millions au total depuis sa sortie il y a deux semaines)

7. "A couteaux tirés": 9 millions (130,3 millions en six semaines)

8. "Uncut Gems": 7,8 millions (36,8 en quatre semaines)

9. "Scandale": 4,8 millions (24,6 en quatre semaines)

10. "Cats": 2,6 millions (24,7 en trois semaines)