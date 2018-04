"Succession", drame familial mais aussi "métaphore" sur le pouvoir à Séries Mania

Drame familial autour de l'héritage d'un magnat de la presse, la série américaine "Succession" présentée en première mondiale au festival Séries Mania de Lille est aussi "une métaphore" sur la question de la "passation de pouvoir", pour son créateur, le Britannique Jesse Armstrong.

La série, dont le premier épisode a été projeté en ouverture du festival vendredi à Lille (Nord), débute sur une scène surprenante, à la fois drôle et pathétique, mais surtout éloquente de l’état du chef de la famille Roy, magnat d’un groupe de médias et de divertissement qui s’apprête à fêter ses 80 ans et laisse entendre à ses quatre enfants qu’il se retire des affaires.

"Que ce soit pour une monarchie, un régime présidentiel ou une équipe de football, le moment où le pouvoir change de mains est toujours très effrayant, tout devient possible et incertain, tout l’édifice en est ébranlé“, déclare à l’AFP le créateur britannique au sujet de cette série qui sera diffusée le 3 juin sur HBO aux Etats-Unis et le 4 juin sur OCS en France.

Vaguement journaliste dans sa jeunesse, avec "d’amusantes chroniques politiques" pour l'hebdomadaire de gauche New Stateman, et même un temps attaché parlementaire au Royaume-Uni avant de devenir scénariste de sitcoms, Jesse Armstrong se souvient avoir grandi dans une Grande-Bretagne où régnaient deux grands magnats de la presse, le Britannique Robert Maxwell et l’Australien d’origine américaine Rupert Murdoch.

- L'argent plutôt que l'amour -

Ses recherches se sont aussi nourries, raconte-t-il, des faits et armes d'autres grands patrons comme l'Américain Sumner Redstone, le puissant éditeur de presse américain de la première moitié du XXe siècle Randolph Hearst et encore Conrad Black, ayant “fini en prison". "Ces puissants hommes" ont tous fourni "la substance“ du patriarche de la série, interprété avec brio par l’Ecossais Brian Cox.

Le retrait des affaires de ce créateur d’empire de presse à l’ancienne bouleverse toute une famille mais le monde également.

"L’époque où un Maxwell ou un Redstone dictait à ses directeurs de journaux ou de chaînes leur ligne éditoriale, disparaît avec eux”, estime le scénariste. "Ils laissent place aux nouveaux médias high-tech et ce qui nous interroge est la façon dont cela affecte l’information”, ajoute le réalisateur, qui, au-delà d'une succession familiale, veut donc évoquer ce "paysage médiatique” nouveau où les hommes dont "on connaissait le visage" sont remplacés par des "personnages plus flous et mystérieux".

L'évolution économique des médias ne constitue certes pas le coeur de l'intrigue dans la série, mais "il s’agit toutefois bien de l'arrière-plan" des discussions entre les membres de cette famille qui se déchire.

Ces personnages "veulent le pouvoir et l’argent qui, dans ce genre de familles endurcies, remplacent l’amour dont ils deviennent les symboles”, conclut-il. Une deuxième saison est déjà dans les tuyaux.