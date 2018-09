"Sur les traces de djihadistes belges": Jean-Pierre Martin s'est rendu à Raqqa, découvrez son reportage dans le RTL INFO 19H (extrait)

Une fois par an, depuis 2014, lorsque l’offensive de Daesh a débuté, RTL INFO part en reportage en Irak ou en Syrie. Ce dernier reportage, Jean-Pierre Martin et Samuel Lerate le préparent depuis un an. Leur objectif était de rentrer dans les camps où sont détenus les femmes et les enfants de djihadistes. L’équipe s’est également rendue à Raqqa, afin de voir ce qu’est devenue cette ville, presque un an après la chute de l’Etat islamique.

Jean-Pierre Martin a ramené une série de reportages tournés en Syrie et en Irak avec Samuel Lerate. Le reportage qui sera diffusé ce dimanche soir dans le RTL INFO 19H est consacré à la ville de Raqqa, ancien fief de l'organisation terroriste Etat islamique en Syrie. Le grand reporter à RTL-TVI nous explique les deux éléments les plus marquants de ce reportage: "Le premier, ce sont les images. Est-ce que Raqqa vit, retrouve la vie, c’est ce que nous nous posons comme question depuis maintenant presque un an. Le deuxième, c’est aller à la rencontre des endroits où ont vécu les djihadistes belges. Nous avons été surpris d’apprendre que d’une part, le principal décapiteur, celui qui tranchait les têtes, était un Belge, nous avons été aussi particulièrement surpris de prendre connaissance du rôle que les femmes djihadistes jouaient. Et il y a deux femmes en particulier, deux femmes parties de Belgique, qui étaient chargées de faire respecter la loi islamique et de faire flageller les femmes qui ne respectaient pas ces lois".





"Il était important d’aller sur les traces de djihadistes belges"



SE rendre sur place pour y tourner des reportage était particulièrement compliqué: "Ce n’est pas facile d’arriver dans cette région de la Syrie, nous n’avons croisé aucun étranger. La frontière entre l’Irak et la Syrie est fermée, on ne peut pas y accéder ni par la Turquie, ni par Damas et les régions contrôlées par le régime. Donc c’est important de voir comment cette ville retrouve ou non la vie, et puis je pense qu’il était important d’aller sur les traces de djihadistes belges".

Le premier reportage de la série est à découvrir ce dimanche soir, dans le RTL INFO 19H.