"Terminator" plus fort que le "Joker" au box-office nord-américain

Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton, le 17 octobre 2019 à LondresTolga AKMEN

La dernière incarnation de "Terminator" a évincé des adversaires redoutables de la tête du box-office nord-américain, le "Joker" et la sorcière de "Maléfique", malgré un premier week-end d'exploitation jugé décevant par les experts, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

"Terminator: Dark Fate", toujours avec Arnold Schwarzenegger en assassin cybernétique qui retrouve 28 ans après Linda Hamilton en Sarah Connor, a réalisé seulement 29 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et au Canada entre vendredi dimanche.

Si l'on ajoute ses recettes dans le reste du monde, il n'a récolté au total que 123 millions de dollars, "un résultat décevant si l'on considère que le film a coûté 185 millions de dollars", sans tenir compte des dizaines de millions liés à la publicité et la distribution, estime le magazine Variety.

L'inquiétant "Joker", récit de la transformation du comique raté Arthur Fleck en super-vilain qui deviendra l'ennemi juré de Batman, reste bien accroché à la seconde place.

Le film, porté par Joaquin Phoenix, a remporté près de 13,5 millions de dollars sur trois jours et 299 millions sur cinq semaines aux Etats-Unis et au Canada. Au total, ses recettes mondiales s'élèvent à plus de 936 millions.

Avec un peu plus de 13 millions de dollars empochés au cours du week-end, "Maléfique: Le Pouvoir du Mal" descend sur la troisième marche du podium. La célèbre sorcière de Disney, interprétée par Angelina Jolie, affiche désormais un total de 85 millions de dollars de recettes en trois semaines dans les salles.

Beau démarrage pour "Harriet", directement à la quatrième place avec 11,6 millions de dollars. Le film relate l'histoire d'Harriet Tubman, qui a aidé des centaines d'esclaves à fuir le sud des Etats-Unis après avoir elle-même échappé à son propriétaire en 1849.

Cinquième, "La Famille Addams", avec ses monstres étranges, a ajouté au lendemain d'Halloween 8,3 millions de dollars à sa cagnotte.

Voici le reste du Top 10:

6 - "Retour à Zombieland": 7,4 millions de dollars de recettes (59,4 millions en trois semaines);

7 - "Countdown", film d'horreur pour jeune public centré autour d'une mystérieuse application pour smartphone: 5,8 millions (17,7 en deux semaines);

8 - "Black and Blue", une jeune policière noire est prise pour cible par des collègues corrompus: 4,1 millions (15,5 millions en deux semaines);

9 - "Brooklyn Affairs", les investigations d'un détective privé dans le New York des années 1950: 3,5 millions pour sa sortie;

10 - "Arctic Dogs", dessin-animé où des animaux se liguent pour sauver l'Arctique: 2,9 millions pour sa sortie.