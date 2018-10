"Trois ou quatre" endroits évoqués pour le nouveau sommet avec Kim

(Belga) Donald Trump a annoncé mardi que les préparatifs pour son nouveau sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avaient avancé et que "trois ou quatre" lieux étaient maintenant envisagés.

En juin, les deux dirigeants s'étaient rencontrés à Singapour pour un sommet historique. Mais la nouvelle entrevue entre les deux hommes, qui "n'est pas très lointaine", ne se déroulera "probablement" pas dans la cité-Etat asiatique, a déclaré le président américain, qui a précisé qu'elle pourrait "éventuellement" avoir lieu sur le territoire américain ou nord-coréen. En se rendant en début de soirée dans l'Iowa pour une réunion publique, il a indiqué qu'il souhaitait qu'elle se tienne après les élections de mi-mandat du 6 novembre, expliquant qu'il était trop occupé à faire campagne pour participer à ce second sommet. "Je ne peux pas partir maintenant", a-t-il souligné. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui a rencontré une nouvelle fois dimanche le dirigeant nord-coréen à Pyongyang, a assuré plus tôt mardi que la date du second sommet Trump-Kim pourrait être évoquée "dans peu de temps". "Nous avons fait de grands progrès", a-t-il dit à la Maison Blanche, où il a rendu compte de ses entretiens à Donald Trump. "Il y a encore pas mal de travail à faire", mais "nous pouvons maintenant voir un chemin pour atteindre l'objectif final, qui est la dénucléarisation vérifiée de la Corée du Nord", a-t-il estimé, remerciant Kim Jong Un de l'avoir reçu. Cette rencontre visait à relancer des pourparlers qui patinaient sur ce dossier depuis le sommet de Singapour. Récemment, le milliardaire américain a multiplié les éloges envers l'homme fort de Pyongyang. "Je l'aime bien et il m'aime bien", a-t-il encore déclaré à la presse mardi matin. Il a assuré en septembre qu'ils étaient "tombés amoureux", saluant les "magnifiques lettres" que lui avait écrites Kim. La Corée du Sud a annoncé dimanche que le sommet entre les deux hommes se tiendrait "le plus tôt possible". (Belga)